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Çanakkale'de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çanakkale&#039;de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Gelibolu Tarihi Yarımadası'nı saran alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında çıkan orman yangını yaklaşık 24 saattir devam ediyor. 

Çanakkale'de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim - 1. Resim

TARİHİ YARIMADANIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SARDI

Ziraat arazisinde başlayan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın büyük bölümünü sardı. Yangını söndürmek için karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeli destek verdi.

Gece boyu devam eden yangına günün ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi de başladı. Milli Savunma Bakanlığı, alevlerle mücadele için bölgeye askeri helikopter gönderildiğini açıkladı. 

Çanakkale'de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim - 2. Resim

57. ALAY ŞEHİTLİĞİ VE CONKBAYIRI KAPATILDI

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgedeki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı mevkileri yangından dolayı dün sabah saatlerinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

Çanakkale'de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim - 3. Resim

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı bölgedeki orman yangınında yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin Conkbayırı'nı teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü.

Anzak Koyu ile bazı yabancı mezarlar da yangından etkilendi.

Çanakkale'de büyük yangın! Tarihi Gelibolu Yarımadası alevlere teslim - 4. Resim

KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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