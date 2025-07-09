Evin damında dehşet anları! Gelen seslerden sonra brandayı kestiler, içinden çıkanlar korkuttu

Hakkari'de 8 kişilik bir ailenin yaşadığı evin damında fark edilen iki yılan, elle yakalanarak doğaya salındı. Mahalle sakinleri, sıcak havalarla birlikte artan yılan vakalarının önüne geçilmesi için yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi Kalealtı mevkisinde, kiralık toprak bir evde yaşayan 8 kişilik Kaçmaz ailesi, evin damında hareket fark etti. Brandanın altından gelen sesler üzerine durumdan şüphelenen aile, komşularının yardımıyla brandayı keserek damın altına gizlenen iki yılanı elle yakalayarak dışarı çıkardı.

"BRANDAYI KESİP İKİ YILANI ÇIKARDILAR"

Yılanlar daha sonra mahalleli tarafından yakınlardaki dereye bırakıldı. Ev sahibi Kerim Kaçmaz, yaşadıkları tedirginliği şu sözlerle dile getirdi:

"Her gece gelen sesler bizi korkutuyordu. Son çare olarak komşulardan yardım istedik. Brandayı kesip iki yılanı çıkardık. Mahallemizin içinden geçen derenin ilaçlanması ve temizlenmesi gerekiyor. Bu sadece bizim değil, tüm mahalle halkının güvenliği açısından önemli."

Sıcak havaların etkisiyle artan yılan vakalarına dikkat çeken mahalle sakinleri ise yetkililere çağrıda bulunarak bölgede acil önlem alınmasını istedi.