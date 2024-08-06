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Gaziantep'te kuyumcu, dükkanında ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te kuyumcu, dükkanında ölü bulundu! Soruşturma başlatıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Güngör Hidayet, kendisine ait kuyumcu dükkanında ölü bulundu. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulurken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Güngör isimli bir şahıs, ait kuyumcu dükkanında başından vurulmuş halde yerde yatarken bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hidayet Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep'te kuyumcu, dükkanında ölü bulundu - 1. Resim

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cenaze, olay yerinden tamamlan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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