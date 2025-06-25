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Kanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hastanede tedavi gören 49 yaşındaki kanser hastası Yaşar Ünsever, yakın zamanda tanıştığı 45 yaşındaki Hatice Sağılır ile hastanede evlendi.

Yaklaşık 6 aydır kemik kanseri tedavisi gören ve hastalık nedeniyle belden aşağısı felç olan Yaşar Ünsever, yakınları vasıtasıyla İzmir’de yaşayan Hatice Sağılır ile tanıştı.

Kanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü! - 1. Resim

Kısa sürede muhabbetleri ilerleyen ikili, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ünsever’in tedavisi devam ettiği için hastane yönetimi duyarlı hareket ederek konferans salonunda uygun ortamı hazırladı.

Kanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü! - 2. Resim

Ünsever ve Sağılır çifti, nikah şahitliğini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal’ın yaptığı törenle dünya evine girdiler.

Tören sonunda duygularını aktaran Yaşar Ünsever, "Telefon aracılığıyla tesadüfen tanıştık. Halamın kızı, onun arkadaşı oluyor. Ben halamın kızı ile konuşurken onun sesini duydum. Evli mi, bekar mı? Diye sordum. Bekar dediler. İlk tanışmamız o şekilde oldu. Daha sonra İzmir’e ziyaretine gittim" şeklinde konuştu.

Kanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü! - 3. Resim

“BELDEN AŞAĞIMI HİSSETMEMEYE BAŞLADIM”

Kemik kanseri tedavisi gördüğünü belirten Ünsever, "Omuriliğimde olduğu için sinire baskı yapıyor ve yürüyemiyorum. Yaklaşık iki buçuk ay oldu. Belden aşağımı hiç hissetmiyorum. Yüksek İhtisas’ta teşhis aldım. Belim ağrıyor diye gittim ilk ameliyatımı orada oldum. Çimentolama yaptılar. Tekrar çıktı ve burada ikinci kez ameliyat oldum. Platin taktılar. Kemoterapi görüyordum. Üçüncüye tekrardan çıktı. Sinire baskı yapınca belden aşağımı hissetmemeye başladım" dedi.

Kanser tedavisi görüyordu… Hastane salonu nikâh alanına dönüştü! - 4. Resim

Hastane odasında nikâh yapılacağını beklerken büyük bir organizasyon ile karşılaştıklarını dile getiren Hatice Sağılır ise, "Buraya gelince şaşırdık. Beklemiyorduk. Vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bizim için çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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