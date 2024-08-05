Kayseri'de yıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdular

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın yıkımı esnasında çatı katında güvercin yumurtaları çıktı. Yıkımı durduran ekipler kartondan yuva yapıp yumurtaları güvenli bir yere taşıdı.

Muş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu!

Muş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu!

Ekipler tarafından Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesinde bir binada kentsel dönüşüm işlemleri gerçekleşti.

Binanın çatı katında inceleme yapan ekipler, bir çift güvercin yumurtası ile karşılaştı. Yıkımı durduran ekipler yumurtaların zarar görmemesi için elinden geleni yaptılar.

Önce bir karton kutuya yeni bir yuva yapıldı, ardından da yumurtalar bu yuvaya konularak güvenli bir yere taşındı.

Son olarak da anne güvercinin yeni yuvasında yumurtalarla buluştuğu gözlemlenince ekipler yanlarından uzaklaştı.