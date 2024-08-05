Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kayseri'de yıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdular

Kayseri'de yıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdular

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de yıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdular

Gündem Haberleri

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın yıkımı esnasında çatı katında güvercin yumurtaları çıktı. Yıkımı durduran ekipler kartondan yuva yapıp yumurtaları güvenli bir yere taşıdı.

Ekipler tarafından Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesinde bir binada kentsel dönüşüm işlemleri gerçekleşti.

Binanın çatı katında inceleme yapan ekipler, bir çift güvercin yumurtası ile karşılaştı. Yıkımı durduran ekipler yumurtaların zarar görmemesi için elinden geleni yaptılar.

Kayseri'de yıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdular - 1. Resim

Önce bir karton kutuya yeni bir yuva yapıldı, ardından da yumurtalar bu yuvaya konularak güvenli bir yere taşındı.

Kayseri'de yıkım esnasında buldular! Apar topar inşaatı durdurdular - 2. Resim

Son olarak da anne güvercinin yeni yuvasında yumurtalarla buluştuğu gözlemlenince ekipler yanlarından uzaklaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Bahçeli'den "Kudüs Paktı" çağrısı: Tarihi bir adım olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'den "Kudüs Paktı" çağrısı: Tarihi bir adım olacak - GündemBahçeli'den "Kudüs Paktı" çağrısıHenüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştü - GündemHenüz 31 yaşındaydı… Genç sunucu amansız hastalığa yenik düştüCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - GündemCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konularMuş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu! - GündemMuş'ta meydana gelen hortum korku ve endişeye neden oldu!Adresinde bulunmayan 729 bin Suriyeliye 150 gün süre verildi! - Gündem729 bin Suriyeliye 150 gün süre!Uyarılara aldırmadı! Arkadaşlarına ‘yoruldum’ diye seslendi, sonra can verdi - GündemUyarılara aldırmadı! Arkadaşlarına ‘yoruldum’ diye seslendi, sonra can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...