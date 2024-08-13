Sakarya'da bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu! Ekipler tarafından söndürüldü

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Ağustos 2024 17:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 17:46 - Güncelleme:

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın paniğe itfaiye ekiplerince söndürüldü.