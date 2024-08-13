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Sakarya'da bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu! Ekipler tarafından söndürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu! Ekipler tarafından söndürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın paniğe itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Sakarya'da bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu! Ekipler tarafından söndürüldü - 1. Resim

Paniğe neden olan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Sakarya'da bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu! Ekipler tarafından söndürüldü - 2. Resim

İşletmenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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