Sakarya'da bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu! Ekipler tarafından söndürüldü
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın paniğe itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Paniğe neden olan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İşletmenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı