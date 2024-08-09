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Tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik kayalıklardan düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik kayalıklardan düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da alkol aldıktan sonra tuvaletini yapmak için parkın kenar noktasına giden bir kişi yaklaşık 20 metrelik kayalıktan aşağıya düştü. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşınan Ali Ş. ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir parka giden Ali Ş. olduğu gölgelik alanda alkol almaya başladı.

Adam bir süre sonra tuvaletini yapmak için parkın kenar noktasına gitti. Dengesini kaybeden Ali Ş. yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik kayalıklardan düştü - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Ş.'nin yokluğunu fark eden arkadaşları onu aramaya başladı. Alkol aldığı noktada motosikleti, cep telefonu ve kıyafetleri bulunan Ali Ş.'nin, kayalıklardan düştüğü fark edildi.

Tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik kayalıklardan düştü - 2. Resim

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşınan Ali Ş. ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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