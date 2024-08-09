Tuvaletini yapmak isterken 20 metrelik kayalıklardan düştü

Antalya'da alkol aldıktan sonra tuvaletini yapmak için parkın kenar noktasına giden bir kişi yaklaşık 20 metrelik kayalıktan aşağıya düştü. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşınan Ali Ş. ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir parka giden Ali Ş. olduğu gölgelik alanda alkol almaya başladı.

Adam bir süre sonra tuvaletini yapmak için parkın kenar noktasına gitti. Dengesini kaybeden Ali Ş. yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Ş.'nin yokluğunu fark eden arkadaşları onu aramaya başladı. Alkol aldığı noktada motosikleti, cep telefonu ve kıyafetleri bulunan Ali Ş.'nin, kayalıklardan düştüğü fark edildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile ambulansa taşınan Ali Ş. ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.