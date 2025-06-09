12 Haziran 2025 A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı! A 101'de bu hafta yok yok, koşu ve yürüme bandı raflarda
12 Haziran 2025 Perşembe günü 12 Haziran 2025 Perşembe günü birçok ürün raflarda olacak. Katalog'da en çok dikkat çeken ürünler arasında 70" 4K UHD Smart Led TV 36999 TL, Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Inox Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL, Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL'den satışa çıkacak.
A101 katalog ürünlerinden tabak düzenleyici, kristal peçetelik, koltuk ve halı yıkama makinesi, katlanabilir bisiklet, oyuncak arabalı halı, spor istasyonu da raflarda yer alacak.
A101 marketler bu hafta da birçok ürünü alışveriş severlerin beğenisine sunacak. Peki A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var? İşte haftanın yeni A101 afiş ürünleri...
A101 AFİŞİ YENİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 12 HAZİRAN 2025
70" 4K UHD Smart Led TV 36999 TL
65" 4K UHD Android TV 25.999 TL
620c Notebook 6.499 TL
Laptop Sehpası 499 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL
Inox Bulaşık Makinesi 11.499 TL
Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL
Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL
Sirkülasyonlu Vantilatör 1.299 TL
El Blender Seti 1.799 TL
Dijital Banyo Baskülü 299 TL
Stand Mikser 4.599 TL
150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
150CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
Katlanabilir Bisiklet 7.499 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 6.299 TL
Oyuncak Pastalı Çay Seti 119 TL
Oyuncak Prenses Oyun Evi 379 TL
Ocak ve Oyun Hamuru Seti 89,50 TL
Oyuncak Bulaşık Sepeti 145 TL
Oyuncak Arabalı Halı 159 TL
Profesyonel Masa Tenisi Masası 9990 TL
Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL
Katlanır Langırt Masası 4.899 TL
Dart Seti 269 TL
Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL
Masa Tenisi Raketi 149 TL
Barfiks Kapı Barı 299 TL
Araç İçi Buzdolabı 2199 TL
Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL
Mini Araç Hava Temizleyici 369 TL
Oto Temizleyici Eldiven 55 TL
Power Inverter 829 TL
Oto Temizleyici Eldiven 55 TL
Dijital Hava Kompresörü 769 TL
Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL
Magnetli Kapı Sinekliği 125 TL
Cam Diş Fırçalık 39,50 TL
4 Katlı Çok Amaçlı Oyuncak Sepeti 999 TL
Ütü Masası 599 TL
Kanatlı Kurutmalık 299 TL
Kristal Kahvaltılık Seti 159 TL
Tabak Düzenleyici 35,50 TL
2'li Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 339 TL
Salata Kurutucu 199 TL
Kristal Peçetelik 34,50 TL
Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 9.999 TL
Oyuncu Koltuğu 2.799 TL
Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL
55 g Fırınlanmış Nohut Cipsi 39,50 TL
250 G Filtre Kahve 149,50 TL