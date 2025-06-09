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Haberler > Haberler > 12 Haziran 2025 A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı! A 101'de bu hafta yok yok, koşu ve yürüme bandı raflarda

12 Haziran 2025 A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı! A 101'de bu hafta yok yok, koşu ve yürüme bandı raflarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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12 Haziran 2025 A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı! A 101&#039;de bu hafta yok yok, koşu ve yürüme bandı raflarda
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Haziran 2025 Perşembe günü 12 Haziran 2025 Perşembe günü birçok ürün raflarda olacak. Katalog'da en çok dikkat çeken ürünler arasında 70" 4K UHD Smart Led TV 36999 TL, Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Inox Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL, Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL'den satışa çıkacak.

A101 katalog ürünlerinden tabak düzenleyici, kristal peçetelik, koltuk ve halı yıkama makinesi, katlanabilir bisiklet, oyuncak arabalı halı, spor istasyonu da raflarda yer alacak. 

A101 marketler bu hafta da birçok ürünü alışveriş severlerin beğenisine sunacak. Peki A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var? İşte haftanın yeni A101 afiş ürünleri...

12 Haziran 2025 A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı! A 101'de bu hafta yok yok, Koşu ve yürüme bandı raflarda - 1. Resim

A101 AFİŞİ YENİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 12 HAZİRAN 2025

70" 4K UHD Smart Led TV 36999 TL

65" 4K UHD Android TV 25.999 TL

620c Notebook 6.499 TL

Laptop Sehpası 499 TL

12 Haziran 2025 A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı! A 101'de bu hafta yok yok, Koşu ve yürüme bandı raflarda - 2. Resim

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL

Inox Bulaşık Makinesi 11.499 TL

Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL

Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Sirkülasyonlu Vantilatör 1.299 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Dijital Banyo Baskülü 299 TL

Stand Mikser 4.599 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

150CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Katlanabilir Bisiklet 7.499 TL

29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 6.299 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Oyuncak Pastalı Çay Seti 119 TL

Oyuncak Prenses Oyun Evi 379 TL

Ocak ve Oyun Hamuru Seti 89,50 TL

Oyuncak Bulaşık Sepeti 145 TL

Oyuncak Arabalı Halı 159 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Profesyonel Masa Tenisi Masası 9990 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL

Katlanır Langırt Masası 4.899 TL

Dart Seti 269 TL

Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL

Masa Tenisi Raketi 149 TL

Barfiks Kapı Barı 299 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Araç İçi Buzdolabı 2199 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL

Mini Araç Hava Temizleyici 369 TL

Oto Temizleyici Eldiven 55 TL

Power Inverter 829 TL

Oto Temizleyici Eldiven 55 TL

Dijital Hava Kompresörü 769 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

Magnetli Kapı Sinekliği 125 TL

Cam Diş Fırçalık 39,50 TL

4 Katlı Çok Amaçlı Oyuncak Sepeti 999 TL

Ütü Masası 599 TL

Kanatlı Kurutmalık 299 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Kristal Kahvaltılık Seti 159 TL

Tabak Düzenleyici 35,50 TL

2'li Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 339 TL

Salata Kurutucu 199 TL

Kristal Peçetelik 34,50 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 9.999 TL

Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

55 g Fırınlanmış Nohut Cipsi 39,50 TL

250 G Filtre Kahve 149,50 TL

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

RAFLARA GELİYOR A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE || A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var A101 afişi ile araç güneşlik brandası, koşu ve yürüme bandı, vantilatör, beyaz eşya raflara geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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