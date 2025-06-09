12 Haziran 2025 A 101 aktüel kataloğu paylaşıldı! A 101'de bu hafta yok yok, koşu ve yürüme bandı raflarda

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 14:26 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 14:27 - Güncelleme:

12 Haziran 2025 Perşembe günü 12 Haziran 2025 Perşembe günü birçok ürün raflarda olacak. Katalog'da en çok dikkat çeken ürünler arasında 70" 4K UHD Smart Led TV 36999 TL, Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Inox Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL, Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL'den satışa çıkacak.

A101 katalog ürünlerinden tabak düzenleyici, kristal peçetelik, koltuk ve halı yıkama makinesi, katlanabilir bisiklet, oyuncak arabalı halı, spor istasyonu da raflarda yer alacak. A101 marketler bu hafta da birçok ürünü alışveriş severlerin beğenisine sunacak. Peki A101 aktüel indirimleri ile bu hafta neler var? İşte haftanın yeni A101 afiş ürünleri... A101 AFİŞİ YENİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER 12 HAZİRAN 2025 70" 4K UHD Smart Led TV 36999 TL 65" 4K UHD Android TV 25.999 TL 620c Notebook 6.499 TL Laptop Sehpası 499 TL Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL Inox Bulaşık Makinesi 11.499 TL Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL Sirkülasyonlu Vantilatör 1.299 TL El Blender Seti 1.799 TL Dijital Banyo Baskülü 299 TL Stand Mikser 4.599 TL 150CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL 150CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL Katlanabilir Bisiklet 7.499 TL 29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 6.299 TL Oyuncak Pastalı Çay Seti 119 TL Oyuncak Prenses Oyun Evi 379 TL Ocak ve Oyun Hamuru Seti 89,50 TL Oyuncak Bulaşık Sepeti 145 TL Oyuncak Arabalı Halı 159 TL Profesyonel Masa Tenisi Masası 9990 TL Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL Katlanır Langırt Masası 4.899 TL Dart Seti 269 TL Titreşimli Egzersiz Aleti 2.990 TL Masa Tenisi Raketi 149 TL Barfiks Kapı Barı 299 TL Araç İçi Buzdolabı 2199 TL Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL Mini Araç Hava Temizleyici 369 TL Oto Temizleyici Eldiven 55 TL Power Inverter 829 TL Oto Temizleyici Eldiven 55 TL Dijital Hava Kompresörü 769 TL Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL Magnetli Kapı Sinekliği 125 TL Cam Diş Fırçalık 39,50 TL 4 Katlı Çok Amaçlı Oyuncak Sepeti 999 TL Ütü Masası 599 TL Kanatlı Kurutmalık 299 TL Kristal Kahvaltılık Seti 159 TL Tabak Düzenleyici 35,50 TL 2'li Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 339 TL Salata Kurutucu 199 TL Kristal Peçetelik 34,50 TL Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 9.999 TL Oyuncu Koltuğu 2.799 TL Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL 55 g Fırınlanmış Nohut Cipsi 39,50 TL 250 G Filtre Kahve 149,50 TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin