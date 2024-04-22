23 Nisan 2024 ücretsiz konserler listesi... Zeynep Bastık, Ceza, Edis

23 Nisan, adliyeler dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarında tatil

23 Nisan, adliyeler dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarında tatil

23 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ücretsiz konser etkinlikleri, arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin birçok noktasında coşkuyla kutlanacak. Festival havasında kutlanması planlanan etkinlikler kapsamında vatandaşlar '23 Nisan için neler yapılabilir' sorusunu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de hangi konserler var? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya 23 Nisan etkinlikleri saat kaçta, nerede?

23 Nisan özel konserleri arama motorlarında sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kent sakinleri tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi etkinlikler var? Ücretsiz konser etkinlikleri düzenlenecek mi? İşte detaylar...

23 NİSAN ÜCRETSİZ KONSER ETKİNLİKLERİ

23 Nisan etkinlikleri bu yıl Türkiye'de birçok farklı lokasyonda gerçekleşecek, aralarında birçok ücretsiz etkinliğin de yer alacağı organizasyonlar düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na günler kala vatandaşlar etkinlikleri araştırmaya başladı.

Bu yıl İBB Kültür tarafından 18-24 Nisan 2024 tarihleri arasında bu yıl ilk kez Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlenecek. Bu kapsamda Türk ve dünya çocukları İstanbul’da buluşacak.

23 Nisan Çocuk Festivali'nde 23 Nisan Özel Kortej Yürüyüşü’nün hemen ardından tiyatro oyunları, akrobasi, sirk ve illüzyon gösterileri olacak. Akşam ise Ceza ve Zeynep Bastık konserleri düzenlenecek. Üsküdar sahil meydanında düzenlenecek konserde kapı açılışı saat 14.00 olacak.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali, İBB Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Artİstanbul Feshane, Arnavutköy İSKİ Terkos Kültür Evi ve Yaşam Parkı, Baruthane, Bayrampaşa Atatürk Parkı, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Büyükada Atatürk Meydanı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Çekmeköy, Çubuklu Silolar, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe Belediye Binası Önü, Silivri, Sultanbeyli, Şile, Turşucuzade Konağı, Tuzla Sahil Tören Alanı ve Üsküdar Sahil Meydanı olmak üzere şehrin 19 ayrı noktasında farklı etkinlikler kutlanacak.

Etkinliklerinin ücretsiz biletleri ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden alınacak.

ANKARA'DA ÜCRETSİZ 23 NİSAN KONSER ETKİNLİKLERİ

Ankara'da 23 Nisan coşkusu Gençlik Parkı’nda düzenlenecek. 3 gün sürecek kutlamalar Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenecek ve Semicenk, Gazapizm ve Edis sahne alacak.

İlk olarak Semicenk, 21 Nisan Pazar günü saat 20.00’de Atatürk Orman Çiftliği’nde sahne aldı. 22 Nisan Pazartesi günü de Atatürk Orman Çiftliği’nde Gazapizm konseri düzenlenecek.

23 Nisan Salı günü ise saat 20.00’de Atatürk Orman Çiftliği’nde Edis sahneye çıkacak ve 23 Nisan’da Ankaralılara unutulmaz anlar yaşatacak.

İZMİR'DE ÜCRETSİZ 23 NİSAN KONSER ETKİNLİKLERİ

23 Nisan coşkusu İzmir’de de hız kesmeyecek. Gaziemir’de 26. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği’ni düzenlenecek.

Şenlikte Kukuli, Pijamaskeliler, Aslan, Kral Şakir Kapadokya Macerası gibi müzikal gösterileriyle ve Şubadap Çocuk Şarkıları Konseri, Volkan Çuha Eğlenceli Sihirbaz Gösterisi’yle çocuklar keyifli anlara tanıklık edecek.

23 Nisan Kutlamaları Festival Alanı’nda ise Yeni Türkü konser verecek.

23 Nisan Salı günü ise Kültürpark büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bayram günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İzmir Doğal Yaşam Parkı ise 6-18 yaş arasındaki ziyaretçilerini 22-28 Nisan tarihlerinde ücretsiz ağırlayacak.

Kültürpark’taki Çocuk Şenliği 23 Nisan Salı günü saat 12.00'de başlayacak. Kaskatlı Havuz yanında düzenlenecek programda 12.00 ile 15.00 arası çocuklar için çadır etkinlikleri yapılacak. Saat 13.00-17.00 arasında konserlerin, sihirbaz ve dans gösterilerinin yer alacak.

27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 13.00’te İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çağdaş Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle “Çağdaş Yaşam Çocuk Korosu” Atatürk Oratoryosu’nu sunacak. Etkinlik ücretsiz yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma hizmetleri (İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT, TRAMVAY) 23 Nisan Salı günü ücretsiz hizmet verecek.