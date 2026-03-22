İspanya Milli Futbol Takımı’nda hazırlık maçları öncesi kadro belli oldu. Teknik direktör Luis de la Fuente Sırbistan ve Mısır ile oynanacak karşılaşmalar için belirlediği maç kadrosunu duyurdu. Fenerbahçeli taraftarlar ''Asensio milli takıma çağrıldı mı?'' sorusuna cevap ararken İspanya Milli Futbol Takımı kadrosu netleşti.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Marco Asensio İspanya hazırlık maçları öncesinde gündeme geldi.

İspanya Milli Takımı’nın açıklanan aday kadrosunda Marco Asensio yer almadı. Fenerbahçe forması giyen Asensio teknik direktör Luis de la Fuente tarafınudan belirlenen listede kendisine yer bulamadı.

İSPANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU

Kaleci: Unai Simon - David Raya - Alex Remiro - Joan Garcia

Defans: Llorente - Pedro Porro - Laporte - Pau Cubarsi - Huijsen - Mosquera - Cucurella - Grimaldo

Orta saha: Rodrigo - Zubimendi - Pedri - Fornals - Carlos Soler - Dani Olmo - Fermin

Forvet: Yeremy - Alex Baena - Barrenetxea - Victor Munoz - Oyarzabal - Ferran Torres - Borja Iglesias - Lamine Yamal

İSPANYA HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

İspanya Milli Takımı hazırlık sürecinde iki karşılaşmaya çıkacak. İlk maç 27 Mart’ta Sırbistan’a karşı oynanacak. İkinci mücadele ise 31 Mart’ta Mısır ile yapılacak.

