Bakan Işıkhan açıkladı: Memur toplu sözleşme ne zaman?

2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ağustos ayında başlayacak pazarlıklardan çıkacak sonuçları merakla bekliyor. Memur toplu sözleşme ne zaman sorusu gündemdeyken Bakan Işıkhan'dan açıklamalar gecikmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla takvim ve beklentiler netleşirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da kamu çalışanlarını rahatlatacak açıklamalar da geldi. Peki, Memur toplu sözleşme ne zaman?

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

2026-2027 yıllarını kapsayacak olan 8. Dönem Memur Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak.

Vedat Işıkhan Türkiye Kamu-Sen’in “Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı ve Paneli” için yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Sözleşmeli personelin, kadroya geçirilmesi, engelli memur istihdamında, rekor seviyeye ulaşılması, kadın memurların, doğum izni ve süt izni haklarının genişletilmesi, hastalık ve refakat izinlerinin daha esnek hale getirilmesi, memurlarımızın yer değişikliği ve intibak süreçlerinde, kolaylıkların sağlanması, kamuda liyakati esas alan, yönetim anlayışının güçlendirilmesi, eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar her alanda kamu görevlilerimizin refahını artırmaya yönelik yeni reformlar hayata geçirilmiştir. Tüm bunlar ve sayamadığımız çok sayıda düzenleme, AK Parti hükümetleri olarak memurlarımızın her zaman yanında olduğumuzun en somut göstergeleridir.”

Toplantıda Vedat Işıkhan ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti, güçlü ve köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Bu geleneğin sürekliliğini sağlayan unsurların başında ise; kamu yönetimi ve kamu personelimiz gelmektedir. Devletimizin halka hizmet götürme kabiliyetinin en kritik unsuru, özveriyle çalışan memurlarımızdır. Kamu yönetiminin; sürekliliğini, vatandaşımıza sunulan hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlayan kamu personel sistemimiz; sadece bir mevzuat meselesi değil, aynı zamanda devletin vatandaşıyla kurduğu bağın temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.