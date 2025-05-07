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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihini açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursluluk sınavı dün 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi. Bir milyonda fazla öğrencinin başvurduğu 2025 İOKBS sonrasında sonuç tarihi merak konusu oldu. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025 İOKBS), 27 Nisan Pazar günü yapıldı. 

5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde, 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, sonrasında bursluluk sınav sonuç tarihi MEB tarafından açıklandı.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 İOKBS sınav takvimine göre bursluluk sınav sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihini açıkladı - 1. Resim

BURSLULUK SINAVI SORU CEVAP KİTAPÇIKLARI

27 Nisan Pazar günü yapılan 2025 İOKBS soru ve cevaplarının bugün https://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlanması bekleniyor. 

 

BURSLULUK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nda:

Öğrencilerin her testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. (Yani 3 yanlış, 1 doğruyu götürür.)

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihini açıkladı - 2. Resim

Her test için öğrencilerin ham puanları, ortalama ve standart sapmalar dikkate alınarak standart puana dönüştürülür.

Testlerin ağırlıkları dikkate alınarak öğrencinin toplam ağırlıklı standart puanı hesaplanır.

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2025 İOKBS sonuç tarihini açıkladı - 3. Resim

Adaylar, okul türü ve sınıf seviyelerine göre sıralanır. Kontenjan sayısına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılır.

Sınav sonucunda kontenjana giren ve gerekli şartları (maddi durum, başarı durumu vb.) sağlayan adaylar burs almaya hak kazanır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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