Aile birliğine bağlı il dışı atama takviminin yayımlanması ardından başvuru süreci geride kaldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden her ikisi de farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yapılan eş durumu atama sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde duyurulacak. Peki, MEB eş durumu atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerden her ikisi de farklı illerde görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları alındı. 12-14 Ağustos tarihlerini kapsayan başvuru süreci ardından atama tarihine çevrildi.

Eş durumu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB aile birliği tayin sonuç tarihi

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı paylaştığı yazılı duyuruda atama sonuç tarihini de paylaşmıştı. Buna göre, aile birliği atama sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinden 17 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

Yer değişikliği gerçekleşen öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek, ayrılma işlemleri ise görev yerlerinin belirlenmesinin ardından gerçekleştirilebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası