İstanbul'da 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak! Elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 15:41 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 15:42 - Güncelleme:

15 Mayıs Perşembe günü yani bugün İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. Buna göre, İstanbul'un bazı ilçe ve mahallerinde elektrik kesintisi 8 saate kadar sürecek.

BEDAŞ, 15 Mayıs tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları sebebiyle İstanbul'un 15 ilçesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı Eyüpsultan, Esenler ve Bağcılar'daki bazı mahallelerde, kesinti 8 saate kadar sürecek. ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İstanbul'un Eyüpsultan, Esenler ve Bağcılar'daki bazı mahallerinde 8 saat sürecek elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini BEDAŞ'ın internet adresine girerek öğrenebilirsiniz. BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR? BEDAŞ'ın Planlı Elektrik Kesinti listesine, internet sitesinden, Planlı Kesintiler bölümünden ya da BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulayabilirsiniz. Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuru yapabilirsiniz. Böylelikle bulunduğunuz semtte elektriklerin ne zaman kesilip kesilmeceği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. İlgili Haber İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin