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Kredi kartıyla altın alınır mı? Taksitle altın alınırsa komisyon keser mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kredi kartıyla altın alınır mı? Taksitle altın alınırsa komisyon keser mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Genellikle nakit para ile satın alınan altın ile ilgili farklı ödeme şekilleri de tercih edilebiliyor. Bu yöntemler arasında kredi kartı ile altın alma seçenekleri gündeme geldi. Birçok kişi kredi kartı ile altın alınıp alınamayacağını öğrenmek istiyor.

Kredi kartı ile altın almak, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. En güvenilir ve tercih edilen yatırım araçları arasında altın birinci sıradadır.

Ons altın dünya genelinde piyasalardan etkilenerek yükselişe geçmeye başladı. Hal böyle olunca altına da talep artmaya başladı.  Kredi kartıyla altın alınır mı? sorusu da son zamanların gündeminde olan konular arasında olması sebebiyle araştırılıyor.

Kredi kartıyla altın alınır mı? Taksitle altın alınırsa komisyon keser mi? - 1. Resim

KREDİ KARTIYLA ALTIN ALINIR MI?

Güvenilir yatırım aracı gözüyle bakılan altın son zamanlarda oldukça fazla değer kazanmaya başladı. Genel olarak kuyumculardan satın alınan altın zaman geçtikçe yatırımcını mutlu ediyor. 

Çoğu zaman yatırım amaçlı alınan altınların kredi kartıyla ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Kredi kartıyla altın alınabilme seçeneği vardır. Yani kredi kartı ile altın satın alınabiliyor. Kredi kartıyla alınan altın için taksit yapma imkanı da sağlanıyor.

Kredi kartıyla altın alınır mı? Taksitle altın alınırsa komisyon keser mi? - 2. Resim

TAKSİTLE ALTIN ALINIRSA KOMİSYON KESER Mİ?

Kredi kartı ile altın alırken ödenen komisyon oranı, bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle ilgili bankayı arayarak ne kadar komisyon kestiği bilgisine ulaşabilirsiniz.

Komisyon oranları, bankaların hizmetler ve ücretler bölümünden de öğrenilebilir. Ayrıyeten, bazı bankalar komisyon oranlarını kampanyalara göre düşürebiliyor. Bu kampanyaların öğrenmek önemlidir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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