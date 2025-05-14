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Les Gold öldü mü, hayatta mı? İkinci El Kralları Les Gold yaşıyor mu merak ediliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Les Gold öldü mü, hayatta mı? İkinci El Kralları Les Gold yaşıyor mu merak ediliyor!
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Dünyanın en ünlü rehinci isimlerinden biri olan Les Gold’un öldüğüne dair sosyal medyada yayılan iddialar, büyük bir endişe meydana getirmiş durumda. Popüler reality programı Hardcore Pawn (İkinci El Kralları) ile adını geniş bir kitleye duyuran Les Gold hakkında dolaşan ölüm söylentileri, hayranlarını derinden etkiledi. Les Gold öldü mü, hayatta mı merak ediliyor.

İKİNCİ EL KRALLAR LES GOLD ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, ünlü rehinci Les Gold’un hayatını kaybettiği söyleniyor. Söylentiler, hayranları tarafından endişeyle karşılanırken, dünya çapında tanınan Hardcore Pawn (İkinci El Kralları) programının yıldızı olan Gold’un ölümüne dair çıkan haberler, birçok kişi tarafından sorgulandı.

Söylentiler ise tamamen asılsız çıktı. Les Gold’un ailesi ve kendisi dedikoduları yalanlayarak, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kamuoyuna duyurdu. Les Gold'un şu an hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Les Gold öldü mü, hayatta mı? İkinci El Kralları Les Gold yaşıyor mu merak ediliyor! - 1. Resim

LES GOLD KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HAYATTA MI?

Les Gold, 20 Haziran 1950 doğumlu olup, Detroit, Michigan doğumludur. Üçüncü kuşak bir rehinci olarak ailesinin işini devralmış ve American Jewelry and Loan adlı rehinci dükkanını 1978 yılında kurmuştur.

Les Gold bu işte büyük bir başarı yakalayarak, geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermiştir. Les Gold'u geniş çapta tanıtan asıl proje Hardcore Pawn adlı reality programı olmuştur.

Les Gold öldü mü, hayatta mı? İkinci El Kralları Les Gold yaşıyor mu merak ediliyor! - 2. Resim

Programda, günlük rehinci hayatını ve çeşitli ilginç müşteri olaylarını izleyicilere sunarak büyük bir popülerlik kazanmıştır.

Les Gold şu an 74 yaşında ve belirtildiğine göre sağlık durumu iyi. Ölümüne dair yayılan söylentilerden sonra, oğlu Seth Gold sosyal medyadan açıklama yaparak, babasının hayatta olduğunu ve sağlıklı olduğunu duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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