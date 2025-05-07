Teşkilat Albay Nazım'ı kim oynayacak? Rolün sahibi belli oldu

TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat'ta Albay Nazım gizeminde yeni gelişmeler yaşandı. 139.bölümde Neslihan'ın babası olan Albay Nazım'ın yerini bulmak için Altay ve Korkut Afganistan'da operasyona gidiyorlar. Hayatta olduğu öğrenilen Albay Nazım'ı kimin oynayacağı merak ediliyordu. Rolün sahibi belli oldu.

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat, sezon finaline yaklaşırken damga vurmaya devam ediyor. Başrolde yer alan Aybüke Pusat'ın Neslihan karakteri 139. bölüm itibarıyla diziye veda ederken babası Albay Nazım gizemi de çözülmeye çok yakın.

Albay Nazım'ı kimin oynayacağı merak edilirken rolün sahibi o isim oldu.

TEŞKİLAT ALBAY NAZIM KİM OYNAYACAK?

Teşkilat dizisinde Albay Nazım karakterini Hazım Körmükçü oynayacak. Dizinin sezon finaline 6 bölüm kala diziye dahil olacak Albay Nazım karakterinin uzun süredir anlatılan gizemi çözüldü.

Neslihan’ın babası olarak hikayeye derinlik katan karakterin, fiziksel olarak görünüp görünmeyeceği ya da flashback sahneleriyle mi işleneceği belirsizliğini koruyor. İzleyicilerin bir kısmı da sürpriz bir ismin kadroda yer alacağını düşünüyordu.

139. bölümde Altay ve Korkut’un Afganistan’daki operasyonu, Nazım’ın fiziksel olarak ortaya çıkma ihtimalini artırdı.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ocak 1965 doğumlu Hazım Körmükçü, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından olan Hazım Körmükçü'nün torunudur.

Sanatçı bir aileden gelen Körmükçü, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev aldı.

ALBAY NAZIM YAŞIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Albay Nazım'ın hayatta olup olmadığı Teşkilat dizisindeki gizemlerden biriydi. Dizideki ipuçlarına göre, görev sırasında pusuya düşürüldüğü ve akıbetinin belirsiz olduğu düşünülüyor.

139. bölümde Ejder'in, Nazım'ın elinde olduğu bir kişiyle pazarlık yaptığı ortaya çıkması hayatta olduğu iddialarını güçlendirmişti.

139. bölümde, Altay ve Korkut'un Afganistan'a farklı kollardan girerek Nazım'ı kurtarmak için harekete geçtiği görüldü. Devam eden bölümlerde Albay Nazım'a ulaşılmaya çalışıyor.

ALBAY NAZIM KİMDİR?

Soyu Oğuzlara kadar giden ve köklü bir soydan olan Albay Nazım, üstün başarıları ile Türk milletine hizmetleriyle bilinen bir asker olarak dizide yer alıyor. Neslihan'ın babası olarak hikayede yer alan Albay Nazım, hayatını "Kızıl Elma" ülküsü üzerine kurdu. Somali'den Afganistan'a kadar dünyanın pek çok yerinde görev yaptı.

Bir görev esnasında pusuya düşürüldüğü bilinirken yaşayıp yaşamadığı hakkındaki gizem 139. bölümde son buldu. Altay ve Korkut'un Albay Nazım'ı kurtarmak için bir operasyona gittiği görüldü.