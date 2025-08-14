X (Twitter) kapandı mı, neden açılmıyor? 14 Ağustos Perşembe günü bazı kullanıcılar erişim sorunu bildiriyor. Yaşanan teknik aksaklık sonrası "Twitter çöktü" yorumları yapılıyor.

X (TWİTTER) KAPANDI MI?

Downdedector verilerine göre X (Twitter)'ın son 24 saat içindeki rapor ettiği kesintileri belli oldu. Kullanıcı raporları X (Twitter) şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor. 14 Ağustos Perşembe günü kullanıcılar X'e erişim sorunu yaşadığını bildiriyor.

X (TWİTTER) ERİŞİM SORUNU 14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

Dowbdedector verilerine göre X'te son 14 Ağustos 2025 saat 18.00 itibarıyla birçok kullanıcının sorun yaşadığı görülüyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar takip ediliyor. Yaşanan erişim sorunun uygulama, internet sitesi ve sunucu bağlantısı kaynaklı olduğu bildiriliyor.