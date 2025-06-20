ABD Fordo ya da diğer nükleer tesisleri vurur mu?

İsrail ABD’yi savaşın içine çekmeye çalışıyor. İstediği ABD uçakları gitsin Tahran’ı bombalasın. Hatta Fordo ve diğer yerleri vursun. ABD şimdilik bu konuda sessiz. Trump’ın gelgitleri olayı daha da sıkıntılı hâle getiriyor.

BBC’den Luis Barrucho’nın haberine göre İran'ın yer altındaki nükleer tesislerini vurabilecek silahlar arasında biri var ki şimdiye kadar hiç kullanılmadı ve henüz İsrail'in erişiminde değil.

Bu ABD'ye ait GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), yani dünyanın en büyük nükleer olmayanbombası. Bu hassas güdümlü, 13 bin 600 kilogram ağırlığındaki bomba, İran'ın derin bir dağın içine gömülü Fordo uranyum zenginleştirme tesisi gibi yer altı komplekslerine ulaşma potansiyeline sahip.

Bradford Üniversitesi Barış Çalışmaları Onursal Profesörü Paul Rogers,diyor.

Şu anda yalnızca ABD yapımı B-2 Spirit (İngilizceadıyla bilinen bir hayalet bombardıman uçağı) bu bombayı taşıyacak şekilde yapılandırılmış durumda. Northrop Grumman tarafından üretilen B-2, ABD Hava Kuvvetleri'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri. 18 bin kilogram taşıma kapasitesine sahip olan bu uçak, iki adet GBU-57A/B bombayı (toplamda yaklaşık 27 bin 200 kilogram) taşıyacak şekilde başarıyla test edildi.

ABD bu silahı İsrail’e verir mi? Henüz bilinmiyor. İsrail-İran arasındaki savaşın gidişatını bu belirleyecek. Şayet verirse ABD savaşa dâhil olmuş olur.

Murat Kurum ve hükûmetimiz inanılmazı başarıyor

Deprem bölgesinde dünkü 49 bin 56 bağımsız bölüm ile birlikte teslim edilen konut sayısı 250 bin 636 oldu.

Azerbaycan Mahallesi'ndeki törende kura çekimiyle yapımı tamamlanan 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi. En yüksek teslimat 22 bin 239 ile Hatay’da gerçekleşti. 2. sırada Malatya yer aldı. Kentte 9 bin 161 bağımsız bölüm teslim edilmiş oldu. 3. sırada ise 5 bin 277 bağımsız bölümle Adıyaman yer aldı. Kahramanmaraş’ta 4 bin 311 bağımsız bölüm teslim edildi. Diyarbakır’da 2 bin 636 bağımsız bölümün teslimatı gerçekleştirildi. Elâzığ’da 1.429, Osmaniye’de 1.336, Şanlıurfa’da 1.263, Gaziantep’te 675, Adana’da 490, Kilis’te 105, Sivas’ta 85, Kayseri’de 49 bağımsız bölüm teslim edildi.

6 Şubat depremlerinden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve hükûmetimiz inanılmaz gayret gösterdi. İki yıl gibi bir sürede 250 bin ev teslim edildi. Bu yıl sonu rakamın 450 bin olması bekleniyor. Dünyada bunu yapacak çok az devlet var. Gerçekten emeği geçenleri tebrik etmek lazım. Bölgede yatıp bölgede kalkan Murat Kurum muazzam bir iş gerçekleştiriyor.

İBB rüşvet ve yolsuzluk davasında son durum

İBB operasyonlarıyla tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz (ASOY İnşaat Genel Müdürü), Murat Erenler (Adem Soytekin'in Koruması) ve Nezahat Kurt (Emlakçı) etkin pişmanlıktan faydalanarak dün tahliye edildi.

Etkin pişmanlıktan faydalananların sayısı 30’a yaklaştı. Yukarıda ismi yazılı olanlardan Nezahat Kurt hariç diğerleri "sıvacı" lakabıyla bilinen Adem Soytekin ve onun sahip olduğu ASOY inşaatla bağlantılı kişiler. Sıvacıyken milyarlık ihaleler alan Adem Soytekin de itirafçı olmuş. Herkes dökülüyor.

İsrail-İran savaşından dolayı geri plana düşse de İBB soruşturması çok önemli. Ortaya çıkan MASAK raporları da ifadelerle örtüşüyor. Muhaliflerin de artık savunacakları bir taraf kalmadı.