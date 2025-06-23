ABD savaşa dâhil oldu: “Gece Yarısı Çekici Operasyonu”

Önceki haftalarda hep şunu dedik: ABD büyük çaplı operasyon yapmaz ama İran’ın nükleer tesislerini vurur... Nitekim öyle oldu. ABD İsrail’in isteği üzerine İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. Bunu tek seferlik operasyon olarak duyurdular.

Trump, bu tesislerdeki nükleer kapasiteninsöyledi. Trump Türkiye saati ile sabah 05.00'te Amerikan halkına seslenen televizyon konuşmasında,dedi.

11 Eylül sonrası Irak nasıl İsrail istediği için işgal edildiyse bugün İran da İsrail istediği için vuruldu!..

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine,açıklamasında bulundu. Yedi B-2 bombardıman uçağının 14 sığınak delici bomba bıraktığını söyledi.

Caine,dedi.

ABD savaşı büyütmek istiyor gibi değil ama savaşa dâhil oldu. Nükleer tesisleri vurdu ve görüşmeye açığız dedi...

Şimdi İran ne yapacak? ABD’ye pek yapacak bir şeyi yok. Müttefikleri Rusya ve Çin’den de tepki var ama eylem yok...

ABD’li yetkililer dün,dedi. İsrail olan bitenden memnun. Ancak Müslümanlar olan bitenden memnun değil. Çünkü öyle veya böyle Müslüman bir ülke ABD tarafından vuruldu. Gerçek bu. Arap ülkelerinin de bu durumdan memnun olmadığı kanaatindeyim.

Olacakları kestirmek güç. İran bundan sonra ne yapacağını gösterecek. Terör devleti İsrail yüzünden Orta Doğu karıştı. Masumlar İsrail yüzünden ölmeye devam ediyor. ABD İsrail lobisine yenik düştü.

Operasyonun adınademişler ya. O çekiç bir gün dönüp Batı’yı ve ABD’yi de vurur!..

Müsvedde Fatih Altaylı tutuklandı

Müsvedde her gün herkese hakaret ediyor. AK Partililere, Cumhurbaşkanımıza, bizlere ağzına geleni sayıyor. Ve bu yüzden alkış alıyor. Olacak iş değil. Müsveddenin tek işi küfretmek!..

Serap Çil olayından onu kurtaran FETÖ’cü polis Ali Fuat Yılmazer’di.na en çok giden gazeteciydi.

Son dönemde ana akımdan kovuldu. YouTube’da kitle toplamak için küfürlere başladı. Cumhurbaşkanımıza defalarca hakaret etti. Muhalifler bir kez biledemedi. Diyemedi. Çünkü sandıkta yenemedikleri Erdoğan’a küfredilmesi onların da hoşuna gidiyordu!..

Son olayda müsvedde, Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit etti. Ve tutuklandı. Aslında kendi sonunu hazırladı. İçeride biraz yatar. Çıktığında göreceksiniz, kediye dönecek. Çünkü bunlar kâğıt üzerinde cesurdur...

Zaten mahkemede verdiği ifadede bir ağlamadığı kalmış!..