AK Parti döneminde bir yerlere gelip, Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar!..

Yazının başlığını "AK Parti döneminde zenginleşmiş" diye atabilirdim ama muhalifler bu kısmı kırpıp, “Kim onlar?” diye sorarlar. Her iktidar döneminde ihale alan bazı iş adamları hâliyle zengin olur. O zenginler daha sonra diğer iktidarla iş tutmaya başlar. Bu gayet normaldir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 yıldır iktidarda. Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Yaptığı hizmetleri burayı yazmaya gerek yok. Aynı Erdoğan ihanetlere de uğradı. En yakınındakilerin ihanetlerine de uğradı. Yol ayrımları yaşadı. Hepsini aştı Erdoğan. Milletten aldığı destekle yürümeye devam ediyor...

2023 seçimleri çok zordu. O seçimlerin kazanılacağına inanan sayısı çok azdı. Erdoğan kazandı. Seçimler öncesi iki tarafa da yaranmaya çalışanlar oldu. Muhalefete haber gönderip,diyenlerin sayısı az değildi. Bence Erdoğan bu isimlerin hepsini biliyor.

2024 yerel seçimlerini AK Parti kaybetti. CHP büyük başarı kazandı. Artık yapılacak ilk seçimde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş kesin kazanır gözüyle bakılıyordu. Hâlâ öyle. Muhalefet de hükûmete yakın isimlerden bazıları dagözüyle olaya bakıyorlar.

İBB’ye yönelik yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonları başlayınca herkes şaşırdı!.. 2024 Mart-2025 Mart arası Ekrem İmamoğlu ve adamlarının nelere karıştığı ortada. Tabii öncesi de var. Yolsuzluk iddiaları 2014 ve sonrasına da dayanıyor.

Bana göre Ekrem bey ve arkadaşları hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları çok güçlü. Onların işi zor. Ancak bir de AK Parti’ye yakın olup, Erdoğan’la samimiyeti olup İmamoğlu’na, CHP’ye yanaşanlar var. Elimde bir veri yok ama Erdoğan bence her şeyin farkında. İmamoğlu’nun kimin otellerinde toplantı yaptığı, kimlere ihale verdiği ortada. İmamoğlu’nun bazı medya kuruluşlarını kimler üzerinden finanse ettiği biliniyor.

CHP’li ya da muhalif medya mensuplarının AK Partili sanılan müteahhitlerle görüşmeleri biliniyor. Muhalif bazı haber sunucularının bazı AK Partililerle yakınlığı biliniyor. AK Partili bazı gazetecilerin İmamoğlu ve ekibiyle perde arkasından görüşmeleri biliniyor. Bazı bürokratların Erdoğan sonrasına hazırlandığı biliniyor.

İBB yolsuzluk, rüşvet ve terör dosyasını üç dört gazeteci ve birkaç medya kuruluşu götürüyor.Kimse ağzını açmıyor. Bu kadar net delil var, buna rağmen çoğunluk kafasını kuma gömüyor!

Bunların kim olduğunu da bence Sayın Erdoğan biliyor... Dün Erdoğan’ın söylediği bazı hayati cümleleri buraya koyuyorum:

Valla benim için de esas olan milletin rızasıdır. Allah bilsin, halk bilsin yeter. Zaten en çok süreçlerde bazı kişiler elimizi taşın altına koyduk.

İBB soruşturması bitiminde bakarsanız Erdoğan sayesinde bir yerlere gelip Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar da tasfiye olur. Erdoğan acele etmez, yavaş yavaş kendisine ihanet ettiğinden emin olduğu herkesi tasfiye eder...