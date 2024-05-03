AK Parti geç kalıyor!..

Seçim sonuçları üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı.

Mayıs ayı ve sonrasında olacağı söyleniyor. AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir.

Geçen hafta sonu Batı Karadeniz’deydim. Halkın gündemi ekonomi ve emekli maaşları. Başka gündem yok. Önce ekonominin düzelmesi şart.

Sonra teşkilatlar geliyor. Acilen oraya da el atılması şart. Kastamonu, Amasya, Kütahya, Adıyaman, Kilis, Afyon, Uşak, Şanlıurfa gibi illerde bence değişiklik lazım.

Bakın bir örnek vereyim. Seçimlerden önce Şanlıurfa Belediye Başkan Adaylarından Ali Rıza Gök bana AK Parti’nin niçin kaybedeceğini tek tek anlatmıştı. Ben de inanmadım. Ancak dedikleri çıktı.

Aynı şeyi mesela başka bir arkadaşım Kütahya için anlatmıştı. AK Parti bütün illeri masaya yatırmalı. Geç kalırsa ekonomi düzelse bile sıkıntı yaşayabilir. Bunları şimdiden diyelim ki, ön alınsın...

CHP CEPHESİ BİLDİĞİNİZ GİBİ

Türkiye gazetesi iki gün önce güzel bir haber yaptı. CHP eleştirdiği ne varsa hepsini yapıyor. Örneklere bakalım.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in eşini kendisine başkan yardımcısı yapmaya kalktı. Haber sosyal medyaya düşünce geri adım attı. Sarıyer Belediyesinde kültür müdürünün eşi, başkan yardımcılığına atandı. Muğla Menteşe Belediye Başkanı, şirket ortağını kendisine yardımcı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğenini işe aldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı’nın kızı, Ankara Çankaya’da belediye başkan yardımcısı olurken, belediyenin özel kalem müdürlüğüne eski Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin eşi Leyla Köse getirildi. İzmir Buca ilçe başkanının eşi, Bornova Belediyesinde müdür yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız’ın eşi Pınar Işıkyıldız’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine getirildiği ortaya çıktı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın eşi Şafak Pala, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevine atandı. CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru’nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li katil terörist Bahtiyar Doğruyol’un kuzeni Utku Doğruyol Ataşehir Belediyesinin basın danışmanlığına atanırken karar büyük tepki çekti...

CHP’li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, üç günlük ot festivaline 15 milyon harcadı. Mazbatayı alıp göreve başlayan Denizli ilk iş olarak Alaçatı Ot Festivali hazırlıklarına start verdi. 15 Nisan 2024 tarihindeki ihale (Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden anlarda yapılan...) 21 B’ye göre pazarlık usulü yapıldı. 17 milyon 67 bin lira yaklaşık maliyetli olan ihaleye sadece iki firma davet edildi.

CHP’yi destekleyenlerin bir itirazı var mı, göreceğiz.