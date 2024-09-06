AK Parti umarım teğmenler işini hafife almıyordur

Kara Harp Okulu’nda bir grup teğmenin korsan yemini konuşulmaya devam ediyor. Hiçbir demokraside olmayacak bir şey oldu. Şu soruları tekrar sormakta fayda var: Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir?

Erdoğan’ın yanında yemin edenlerin daha sonra gidip korsan yemin etmesi iyice araştırılmalıdır. AK Parti bu meseleyi asla hafife almamalıdır. 1957’de rahmetli Menderesnı hafife aldı. Bu olayda illa darbe girişimi var demiyorum.nda sadece kafalarında plan vardı. 3 sene sonra iyice örgütlenip darbe yaptılar. İleride her olayda bu teğmenler korsan bildiriyle anılacaklar.

AK Parti maalesef ağız birliği edemedi. Mustafa Varank, Fatih Şahin, Yılmaz Tunç gereken tepkiyi gösterdiler.

En net Sayın Tunç konuştu:

Medyada ben ilk gün net konuştum. Sonradan topa girenler oldu ama onlar hükûmet ne diyecek diye bekledi.

Bizim tanıdığımız Erdoğan bu tür olaylarda perde arkasını iyice araştırır, sonra gerekeni söyler. Erdoğan benim öğrendiğim, bu olayın soruşturulmasını istedi. Ona göre olması gerekeni söyleyecektir...

Türk siyasi tarihi darbelerle dolu. Kaygılanmakta haklıyız. İleride ne olacağını kimse bilemez. 10 sene, 20 sene sonra kimse darbe olmaz diyebilir mi? Ben diyemem.

Geçen yıl seçimlere giderken intikam alacağız diyen onlarca kişi vardı. Yargıda, üniversitelerde size gününüzü göstereceğiz diyenlerin sayısı az değildi...

AK Parti eski refleksinde değil. Bir bütünlük yok partililer arasında. Umarım daha kıvrak olurlar. Eğer teğmenler işi soruşturulmaz ve gereken tedbirler alınmazsa 10 yıl sonra başka şeyler konuşabiliriz. Burası Türkiye. Kendini vatan kurtarıcılar olarak gören zihniyet fırsat bulduğunda darbe de yapar, isyan da eder...