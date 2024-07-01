AK Parti’nin iletişim dili iyi değil

Yerel seçimlerin üzerinden tam 3 ay geçti. AK Parti yerel seçimleri kaybetti ama değişim adına ortaya konulmuş hiçbir şey yok.

Ancak AK Parti’de iletişim dilinde ciddi sorun var.

Bakın iki haftadır yeni vergi yasası konuşuluyor. Benim çok desteklediğim bir yasa bu. Önemli bir yasa ama biz neyi konuştuk? Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL mi olacak yoksa 3.000 TL mi?

Hâlbuki yasada o kadar önemli maddeler var ki. Onlar konuşulmadı. Sadece yurt dışı çıkış harcı üzerinde duruldu. Sosyal medyada herkes konuşurken, millet bize bu yasayı sorarken AK Parti çok geç açıklama yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik doğru değil dedi ama Basra çoktan harap olmuştu!..

Sonra bazı bakanların değişeceği gündeme geldi. Tüm kamuoyu bunu duydu. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın odasını boşalttığı söylendi. Hepimizin bildiği bir bilgi bu. Şu satırları yazarken doğru veya yanlış AK Parti’den tek açıklama yok. Sağlık Bakanı bıraktı ya da bırakmadı diyen yok. Herkes bizlere soruyor. Havada binlerce dedikodu dolaşıyor. Başka bakanların da istifa edeceği ya da affını istediği yazılıp çiziliyor. AK Parti tek bir açıklama ile bunların önüne geçebilir.

İletişim dili çok önemli bir şey. Doğru zamanda ve doğru yerde kullandığınızda çok etkili olur. AK Parti iletişim anlamında asla iyi değil.

Genel merkezde aynı isimler göreve devam ediyor. Yedi il başkanı değişti deniyor ama biri hariç hepsi daha önce partide görev yapmış isimler. AK Parti kafa karışıklığı yaşıyor. Umarım çabuk toparlarlar. Yoksa çok geç olabilir...

Özgür Özel "Derin CHP"ye boyun eğiyor!

Özgür Bey yerel seçimlerden sonra muazzam bir dil kullanıyor. Bunun da meyvelerini alıyor. Ancakve o dili kullananlara yenildi gibi.diye eleştirip dururken, birden erken seçim istemeye başladı.

AK Parti’nin aksine kullandığı dil açısından Özgür Bey iyi bir strateji izliyordu. CHP iktidar olmak istiyorsa sağ muhafazakârlardan oy alması lazım. Koyu Kemalist bir dille hedefe varması imkânsız. Özgür Bey 31 Mart’ta alınan oyun hepsinin CHP’nin oyu olmadığını biliyor.

Şayet kendi küçük iktidarlarını devam ettirmek isteyen Özdil kafasına yenilmezse Özgür Bey ve CHP başarılı olur. Yoksa bir 47 sene daha iktidar beklerler. CHP’de küçük olsun benim olsun diyenler fazla. İktidar olmak gibi derdi olmayanlar var. Özgür Bey onları saf dışı bırakırsa önü açık...

Kemal Bey, Uğur Dündar’ı, Özgür Bey Yılmaz Özdil’i tek hamleyle bitirdiler... Medya ile yol alınmaz. Alınsa AK Parti 31 Mart'ı alırdı. Veyahut geçmişte CHP iktidar olurdu. Özgür Beyye boyun eğmemeli.