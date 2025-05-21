Artık hiçbir şeyi inkâr edemiyorlar...

İBB yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamasında, her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Artık olayı örtemeyecek noktadalar. Fonladıkları gazeteciler her gün algı yapmaya çalışsa da işlerinin zor olduğunu biliyorlar.

Süleymancılara operasyon mu olacak, foncu gazeteciler onları savunuyor. Sorsan hepsi cemaatlere karşı ama hayır; onlar İmamoğlu ile yakın olan kimseye karşı değiller.

Ne yapacaklarını bilemediklerinden her gün hangi yalanlara başvuracaklarını şaşırıyorlar. İtirafçı olan Ahmet Çiçek bunların aklını başından aldı. Çiçek önemli ipuçları verdi. Muhalifler telefon üzerinden algı yapıyor ama esas önemli nokta şu: Çiçek, Murat Kapki ile yönetim kurulu başkanı olduğu Advercity’nin ‘Ferko Signature’ Plaza’nın 21. katında yer alan ofisinde görüştükten sonra naylon fatura işine girdiğini söyledi. Çiçek, görüşme sırasında Kapki’nindiye sorduğunu, bu teklif üzerine yüzde 6 komisyonla anlaştıklarını ifade etti. Çiçek,dedi. Kestiği sahte faturaları Kapki’nin yanında çalışan Mali Müşavir Sinan’ın yönlendirmesiyle bankada buluşarak yine Kapki’nin Şehmus isimli çalışanına elden teslim ettiğini söyleyen Çiçek, Sinan isimli şahsın bankalara önceden haber verip hazır etmeleri gereken miktarı ve diğer hususları da organize ettiğini anlattı. 2023’ten 2024 sonuna kadar adı geçen şirketlere fatura kestiğini ifade etti...

Şimdi adam açık açık Murat Kapki’nin şirketine yüzde 6 ile naylon fatura kestim diyor. Murat Kapki aldığı ihalelerin ilk ödemesini Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine aktaran kişi. Gerçi İmamoğlu’nun fonladığı gazeteciler MASAK raporlarını okumuyorlar bile. Çünkü işlerine gelmiyor.

Yine Ahmet Çiçek enteresan bir olay anlatıyor. Murat Kapki’nin Ferko Plaza’nın 21. katındaki ofisinde yaşanan bir olayı da anlatan Çiçek,dedi.

Bunların hiçbiri yalandır diyemiyorlar ama telefon üzerinden algı yapıyorlar. Yemezler! Yolsuzluk, rüşvet, irtikap net...

Gazeteci Ece Sevim’in şu yazdıkları da önemli:

Ece Sevim’le devam edelim:

Bunların hiçbirine cevap veremiyorlar. Sonra fonladıkları gazeteciler,diyor. İddianame çıkınca zaten hepsi tarih olacaklar.