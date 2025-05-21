Artık hiçbir şeyi inkâr edemiyorlar...

İBB yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamasında, her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Artık olayı örtemeyecek noktadalar. Fonladıkları gazeteciler her gün algı yapmaya çalışsa da işlerinin zor olduğunu biliyorlar.
Süleymancılara operasyon mu olacak, foncu gazeteciler onları savunuyor. Sorsan hepsi cemaatlere karşı ama hayır; onlar İmamoğlu ile yakın olan kimseye karşı değiller.
Ne yapacaklarını bilemediklerinden her gün hangi yalanlara başvuracaklarını şaşırıyorlar. İtirafçı olan Ahmet Çiçek bunların aklını başından aldı. Çiçek önemli ipuçları verdi. Muhalifler telefon üzerinden algı yapıyor ama esas önemli nokta şu: Çiçek, Murat Kapki ile yönetim kurulu başkanı olduğu Advercity’nin ‘Ferko Signature’ Plaza’nın 21. katında yer alan ofisinde görüştükten sonra naylon fatura işine girdiğini söyledi. Çiçek, görüşme sırasında Kapki’nin “şirketlerden para çıkarmam gerekiyor, bana fatura keser misin?” diye sorduğunu, bu teklif üzerine yüzde 6 komisyonla anlaştıklarını ifade etti. Çiçek, “Ben de bu tarihten sonra Murat Kapki’nin sahibi olduğu Kapki Medya, BFK isimli firmalara sahte fatura kestim” dedi. Kestiği sahte faturaları Kapki’nin yanında çalışan Mali Müşavir Sinan’ın yönlendirmesiyle bankada buluşarak yine Kapki’nin Şehmus isimli çalışanına elden teslim ettiğini söyleyen Çiçek, Sinan isimli şahsın bankalara önceden haber verip hazır etmeleri gereken miktarı ve diğer hususları da organize ettiğini anlattı. 2023’ten 2024 sonuna kadar adı geçen şirketlere fatura kestiğini ifade etti...
Şimdi adam açık açık Murat Kapki’nin şirketine yüzde 6 ile naylon fatura kestim diyor. Murat Kapki aldığı ihalelerin ilk ödemesini Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine aktaran kişi. Gerçi İmamoğlu’nun fonladığı gazeteciler MASAK raporlarını okumuyorlar bile. Çünkü işlerine gelmiyor.
Yine Ahmet Çiçek enteresan bir olay anlatıyor. Murat Kapki’nin Ferko Plaza’nın 21. katındaki ofisinde yaşanan bir olayı da anlatan Çiçek, “Kapki’ye gelen bir telefon üzerine bir anda ‘Bana Berat’ı çağırın acil’ diye seslendi. Bunun üzerine Berat Kapki (Murat Kapki'nin kardeşi) odaya girdi. Ona ‘Neyi bekliyorsunuz?’ dedi. Berat, ofisten açılan bir yan odadan iki bavul dolusu para alarak çıktı. Gördüğüm kadarıyla bu yan odanın içerisi bavul doluydu ve ayrıca çok büyük bir kasa vardı. Berat'a kendi adına koruma tahsisli olan (çakarlı) aracıyla parayı götürmesini ve arka tarafta bulunan VIP asansörü kullanmasını söyledi. Sonra Berat Kapki bavulları alarak ofisten ayrıldı” dedi.
Bunların hiçbiri yalandır diyemiyorlar ama telefon üzerinden algı yapıyorlar. Yemezler! Yolsuzluk, rüşvet, irtikap net...
Gazeteci Ece Sevim’in şu yazdıkları da önemli:
“İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ifade veren reklamcı Cüneyt Yakut, Emrah Bağdatlı’nın isteğiyle Murat Ongun’un eşi Zeynep Gözdem Ongun’un sahibi olduğu BYZAG Sanat Tasarım’a kardeşinin şirketi ‘Aktif Spor’ üzerinden 750 bin TL yolladığını söyledi... Yakut, ‘Bu firmaya daha önce de 150 bin TL göndermiştim. Parayı gönderdikten sonra bize maddi değeri olmayan bazı ürünler gönderildi’ dedi... Gözdem Ongun’un verdiği ifadeye göz attığımızda, Aktif Spor tarafından firmaya 756 bin TL para gönderildiğini ve bunun Ongun’a sorulduğunu görebiliyoruz.”
Ece Sevim’le devam edelim:
“Ayda çeyrek milyon ciro yapan bir takı firması, nasıl oluyor da ay sonunda sadece 12 bin lira kâr açıklıyor?
Bu veriler, temel bazı muhasebe sorularını gündeme getiriyor: Eğer bu iş bu kadar az kâr getiriyorsa, milyonlarca liralık para transferi neden gerçekleşti? Bu paralar yalnızca takı ve sanat ürünleri karşılığında mı geldi, yoksa firma başka bir akışkanlığın taşıyıcısı mıydı?.. Aylık ortalama 12 bin TL gibi bir gelirle böyle bir hayatı sürdürmek mümkün mü? Eş Murat Ongun da 350 bin TL aylık gelire sahip, malumunuz. Tuhaf değil mi?”
Bunların hiçbirine cevap veremiyorlar. Sonra fonladıkları gazeteciler, “Dosya boş” diyor. İddianame çıkınca zaten hepsi tarih olacaklar.
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