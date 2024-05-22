Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye ile ilgili bir karar verdiğinde muhalifler ve katıksız Batı yandaşları, “Bırakın hukuk işlesin” diyorlar. Peki hukuk işlesin. Aynı şeyi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) için de diyebiliyor musunuz? Batı liderleri hukukun işlemesini istiyorlar mı?

Pek öyle değil. ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunuolarak nitelendirdi ve reddettiklerini belirtti.

Kendi millî güvenlikleri için ne önemliyse ona göre karar veriyorlar. Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararları uygulansın o zaman!.. Neden ABD Başkanı devreye girmek zorunda kalıyor ki? Bunun cevabı yok...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu temelden reddettiklerini açıkladı.

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak,yorumunu yaptı.

ABD’li yetkililerin devreye girdiği bir ortamda savcı ve hâkimler işini yapabilir mi? Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı değil de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkındaverse Biden ya da Blinken itiraz edecek miydi? Elbette etmeyecekti.

Eğer Amerikan devleti müdahale etmese 52 yaşındaki gazeteci Julian Assange, çoktan bırakılmıştı. 15 yıl önce ABD’ye ait gizli belgeleri yayınladığı gerekçesiyle 17 casusluk suçlamasıyla suçlandı. Adamın hayatı karartıldı. Yürüyemez hâle getirildi.

Amerikalı savcılar Assange'ın ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning'i WikiLeaks'in yayınladığı askerî dosyaları çalmaya teşvik ve yardım ettiğini iddia ediyor.

ABD hükûmeti Assange'ın eylemlerinin bilgi toplayan bir gazetecinin eylemlerinin çok ötesine geçtiğini, gizli hükûmet belgelerini isteme, çalma ve gelişigüzel yayınlama girişimine vardığını savunuyor. Assange'ın avukatları onun Irak ve Afganistan'da ABD ordusunun yanlışlarını ortaya çıkaran bir gazeteci olduğunu savunuyor. (Euronews)

Julian Assange 2012-19 arası Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde tam 12 metrekarelik bir alanda yaşamak zorunda kaldı. O yüzden yürüyemiyor adam.

Amerika’da yargılanırsa tam 175 sene ceza alabilir Assange. Dünyanın neresinde böyle bir usül var? Ama ABD olunca hesap soran yok. Hem de hiç. Amerika kendi gücüyle istediğini yapma hakkını kendinde görüyor.

ancak işlerine gelirse uygulanıyor. Madem hukuk işlesin o zaman Netanyahu ve Gallant tutuklansın. Assange serbest bırakılsın. Hayır sistemin böyle işlemediğini hepimiz biliyoruz. Asla şaşırmıyoruz...