Bu bilgilere ne diyeceksiniz?

İBB rüşvet ve yolsuzluk iddiasında Özgür Karabat, Ali İhsan Aktaş'a, "Ekrem başkanın talimatı var" diyerek, İstanbul'da CHP'li belediyelerden ihale alan firmaların seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını belirterek Aktaş'tan para istedi.

O sırada o görüşme sırasındarumuzlu Murat Aykın vardı. Görüşme, tespitlere göre Esenyurt'ta bulunan 5 yıldızlı Sheraton Otel'de gerçekleşti. Aziz İhsan Aktaş, Karabat'ın istediği parayı Ömer Güngör aracılığı ile Özgür Karabat'ın İkitelli'de bulunan ofisine 6 Mart 2024 tarihinde gönderip teslim ettirdi.

Mesut Aykın da alınan tanık beyanında Aziz İhsan Aktaş'ın bu anlatımını doğruladı. İfadesinde, 2024 yerel seçimlerinden yaklaşık 15-20 gün önce Esenyurt Sheraton Otel'de CHP adaylarının toplantısı olduğunu Aziz İhsan Aktaş, kendisi ve Özgür Karabat'ın burada buluştuklarını dile getirdi. Aykın, görüşme esnasında Karabat ve Aktaş'ı yalnız bıraktığını söyledi.

Tespitlere göre, özel bir bankadan 6 Mart 2024 tarihinde Cihangir Sağlık Hizmeti şirketi yetkilisi olan, Aziz İhsan Aktaş'ın adamı Ümit Gözütok tarafından 5 milyon lira nakit çekim yapıldı. Gözütok, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında Aktaş'la birlikte tutuklu olan isimlerden bir tanesiydi. Gözütok ifadesinde, Aziz İhsan Aktaş'ı tanıdığını, ona ait firmasının ihale işlerini takip ettiğini ve bu işlemler için vekaletinin olduğunu dile getirdi. Gözütok'un SGK sorgusunda da Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Bilginay ve Barka unvanlı firmada çalışan olarak kaydı da bulunuyordu.

İncelenen HTS kayıtlarında da Aziz İhsan Aktaş'ın ve parayı Özgür Karabat'ın İkitelli'deki ofisine götüren Ömer Güngör'ün irtibatlı oldukları tespit edildi. Ömer Güngör'ün bu parayı 6 Mart 2024 tarihinde Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük'e İkitelli'deki Başak Petrol İstasyonunda teslim ettiği ortaya çıktı.

HTS kayıtlarında Ömer Güngör ile Sırrı Küçük'ün söz konusu tarihte kısa mesafeden baz kayıtlarının olduğu tespit edildi. Aktaş'ın ayrıca paranın tesliminin yapılacağını belirttiği 6 Mart günü Ömer Güngör ile iki defa görüşme gerçekleştirdiği de kayıtlara girdi.

Gelelim Aykut Erdoğdu’ya... Ertan Yıldız’ın Erdoğdu hakkında iddiaları vardı. Vega Heroko isimli firma ile İBB arasındaki meseleyi çözmek için aracı olduğu ve rüşvet aldığı iddiası soruldu. Vega Heroko isimli firma ile İBB arasında yapılan sözleşmeye de değinen Erdoğdu, şöyle diyor:

Daha ne bilgiler var böyle. Elbette çoğu iddiaları yalanlıyor ama gerçek bunlar. Rüşvet alan da “aldım” demez.