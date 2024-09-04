Bu kadar olay tesadüf mü?

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Van’da Zeydan Karalar’ın başkanlığı iptal edildi. Sonra YSK tarafından başkanlığı verildi. Basit bir olay karmaşaya sebep oldu...

30 Haziran gecesi Kayseri’nin Melikgazi ve Kocasinan gibi ilçelerindeki farklı mahallelerde sokağa çıkan kalabalık gruplar Suriyelilere ait olduğu belirtilen ev ve iş yerlerini hedef aldı, bazı iş yerleri ve araçlar ateşe verildi. Türk bir çocuğa Suriyeli tarafından taciz edildiği iddiası yalan çıktı. Gerçi taciz kime yapılsa kabul edilemez. Ama bu olaylardan sonra özellikle Arap turistlerin Türkiye’ye gelişi azaldı. Hatta ülkeden giden Suriyeliler oldu...

Diyarbakır Barosu’nda stajını tamamlayan Bermal Yıldeniz’in avukatlık mesleğinin ilk adımı olan yemin merasiminde yeminini Türkçe’nin yanı sıra Kürtçe okuması tartışma meydana getirdi. Destekleyenler olduğu gibi itiraz edenler de oldu. AK Parti içinden buna olumlu bakanlar oldu. 2 No.lu Baro itiraz etti...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sistematik olarak linç edilmeye çalışılıyor. Kur'ân-ı kerimde yazan haram ve helalleri anlattığı için sürekli hedefte. Bundan önce hiçbir Diyanet İşleri Başkanı’na böyle saldırı olmadı. Çünkü Ali Erbaş net biri. Devletin ve milletin yanında...

Irak’ta SİHA’mız düşürüldü. Sınırımızda ABD’nin PKK’ya desteği aleni sürüyor. Gazze’de Müslümanların itibarlarıyla oynanmaya devam ediliyor...

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a eleştiri adı altında sistematik saldırırlar devam ediyor. AK Partililer sürekli aşağılanmaya çalışılıyor. AK Parti’ye oy verenlere her türlü hakaretler aleni ediliyor. Sokak olaylarına davetiye çıkaranlar var...

En son Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde korsan yemin meselesi işin tuzu biberi oldu. Dün Devlet Bahçeli ve bazı AK Partili vekiller çok yerinde tespitlerde bulundular. Sayın Bahçeli’nin şu soruları önemli:

Daha çok soru sorulabilir. Ama bu kadarı umarım tesadüftür. Türkiye demokratik bir ülkedir. Hür ve adil seçimler yapılır. Kışkırtmacılıkla bir yere varılamaz. Sokaklardan medet umulamaz...