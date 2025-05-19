Bu pislikten çıkamazsınız!..

İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında inkâr edilemeyecek boyutta iddialar var. İtirafçılar her geçen gün artıyor. En son dosyanın 2 numarası Ertan Yıldız itirafçı olmak üzere dilekçe verdi. Verdiği ifadenin en can alıcı noktalarından biri bu suç örgütü hiyerarşisi. Okuyalım:

“İhaleler ile ilgili süreçler ilgili iştiraklerin genel müdürleri ve yönetim kademesindeydi. Birinci yılın sonundan itibaren her ne kadar doğrudan Ekrem İmamoğlu'ndan gelmese bile Ekrem İmamoğlu adına Fatih Keleş yanıma gelerek bazı firmalara ihaleler verdirmem hususunda telkinlerde bulunmuştur. Bu firmaların çoğunluğu hatırladığım kadarıyla Beylikdüzü kökenli firmalardı. Ben Fatih Keleş'e defaatle söz konusu ihalelerde yetkim olmadığını bu hususların ilgili iştiraklerin uhdesinde olduğunu şirketlerin ihaleye girerek işleri alabileceğini söyledim. Birçok iştirak yöneticisinin de bu konularda Fatih Keleş'e karşı isteksiz olduğunu ve bu işlere girmek istemediklerini biliyorum. Benim bu duruşumdan kaynaklı olarak bir süre sonra farklı bir yapılanma oluşturulmaya başlandığını hissettim. Başta Ekrem İmamoğlu'nun olduğu ve Fatih Keleş aracılığıyla temaslar olduğunu hissettim. İştirakler üzerinden istediklerini tam manasıyla alamayınca İBB bünyesindeki Fen İşleri, Yol Bakım Daireleri gibi yapımcı daireler üzerinden daha fazla iş vermeye başladılar. Küçük ve orta nitelikli işleri kendilerine yakın firmalara vermeye başladılar...”

“Hatırladığım kadarıyla 2022 yılından itibaren tüm İstanbul'un döküm ve hafriyat alanı olarak burası gösterilmiştir. Buraya giden hafriyat yaklaşık İstanbul'un tüm hafriyatının yüzde 70’idir. Buranın yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarındadır. Bu para bu işleri yapması gereken İSTAÇ isimli iştirak tarafından yürütülmesi gerekirken belediyenin iştiraki baypas edilerek ciddi bir kamu zararı oluşturulmuş belediye kasasına girmesi gereken para bir şahsın cebine gitmiştir. Bu firma resmî fişlerin yanında gayriresmî fişler de kesmiş bu şekilde çift fiş kesme eylemi yapmış gelen paraların bir kısmını da naylon faturalarla dışarıya aktarmıştır... Bu konudaki bir diğer husus da belediye meclisi eli ile hafriyat döküm fiyatlarını sürekli artırarak Murat Gülibrahimoğlu’nun çok yüksek kazançlar elde etmesi sağlanmıştır. Resmî hesaplardan yurt dışına gönderilmiş paraların olduğunu düşünüyorum. Bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nundur. Bu şahıs Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ile toplantılar yapmış ve bu izinleri almıştır. Ekrem İmamoğlu döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmî eşit ortağıdır...”

Bu kadar net ifade var. Hâlâ heybede turp yok diyorlar. Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas ifade veriyor. Yolsuzlukları anlatıyorlar.diye küçümsüyorlar. O kadar kötü yakalandılar ki, ne yapacaklarını bilemiyorlar...

Tam bir ahtapot, suç örgütü var karşımızda. İstihbarat örgütleriyle iç içe geçmiş, herkesi haraca bağlamış bir yapı. MASAK raporlarını yok sayıyorlar, vergi kayıtlarını hiçe sayıyorlar, 21 tanığın ifadelerini küçümsemeye çalışıyorlar...

Bu meseleyi görmeyen gazeteciler ya kördür ya korkak ya da İBB’den nemalanmışlardır!..

İBB dosyasını anlatan her gazeteciye muhalif medya iftira atıyor. Yetmiyor bakanlara saldırıyorlar. Mehmet Şimşek’e "ihale verdiği adamla şirket kurdu" yalanını atıyorlar. “Şimşek'in masasındaki kişi suç örgütü liderinin ortağı çıktı” türü iftiraları aleni söylüyorlar.

Ekonomist Güzem Yılmaz Ertem, “Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılara, 'Bu süreç şubat ayından itibaren biliniyordu, çok şaşırmadık' diye cevap verdi” yalanını söyledi. Sonra yalanlanınca korktu, özür diledi.

hepsi ne vergi vermiş bakalım! Şahsım dâhil herkese iftira atan bu şirketleri kim finanse ediyor, ne vergi vermişler bir bakalım!

Bazı internet siteleri aldıkları reklamlara fatura kesmişler mi, bilelim. İBB’den reklam alanların faturalarını görelim. Bağışla mı reklamla mı ayakta kalıyorlar göreceğiz. Tabii ne kadar vergi veriyorlar, ortaya çıksın. Kim doğruyu söylüyor bilelim.

Ayrıca özellikle Alman vakıfları ve AB kurumlarından para alıp Türkiye’ye kimler küfrediyor ortaya çıksın!..