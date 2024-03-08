CHP’de patron İmamoğlu’ymuş!..

CHP İstanbul’da DEM Parti’yle Esenyurt ve Meclis üyelikleri için pazarlıklar yaptı. DEM’in desteğini isterken DEM’i aza razı etmeye çalıştı ama DEM bu kez çok talepkârdı. Uzlaşı olacak mı olmayacak mı diye beklerken Meclis üyelikleri için "Kent Uzlaşısı" gerçekleşti.

Geçen çarşamba ilçe ilçe yazdım nerede iş birliği olduğunu. CHP inkâr etse bile DEM’le belli noktalarda kesin iş birlikleri var. Bu iş birliği "olarak pazarlandı ve uygulamaya koyuldu.

İmamoğlu ve Özgür Özel parti içi eleştirileri görmezden gelip parti dışı eleştirileridiye geçiştirmeye çalışıyor. Ama CHP’de bu uzlaşıyı hâlâ içine sindiremeyen kişiler var.

Örneğin CHP Grup Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal:

Bunu tevil etmek isteyen Özgür Özel ise Köksal’ın sürçülisan ettiğini açıkladı. Köksal bunu reddetti.anlamında cümleler söyledi. Köksal’a son salvo İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, Köksal’a şöyle dedi:

Yani Ekrem Bey, Burcu Hanım'a kapıyı gösterdi!..

Bir belediye başkan adayı, kendi partisinin grup başkan vekiline böylesine bir rest çekebiliyor. Hatta Genel Başkanından ayrı bir tavır takınabiliyor. Anlaşılan CHP içinde 1 Nisan sonrası yaşanması öngörülen genel başkanlık oyunları erkene alındı.

Ayrıca bu durum CHP’de gerçek patronun Ekrem İmamoğlu olduğunu gösterdi. Partinin Genel Başkanı Özgür Özel ama İmamoğlu ondan ayrı bir tavır takınıyor. Olacak iş değil! Burcu Hanım istifa edecek mi yoksa sonuna kadar gidecek mi, göreceğiz.

Ekrem Bey'in DEM Parti ile ilgili bu çıkışı İstanbul’da yankı bulur mu? Çünkü İstanbul’u kazanmak için DEM’li seçmenin oyuna ihtiyaç var. En kötü ankette bile şu an DEM adayları yüzde 4 ya da 4,5 görünüyor. Hatta bazı anketlerde bu yüzde 6-7. DEM’in adayı olmasa Ekrem Bey'in işi daha kolay. Ama şimdi zor.