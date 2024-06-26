CHP’yi memnun etmeye çalışmak...

CHP ile AK Parti’nin görüşmesi son derece önemli. Hiçbir konuda anlaşamasalar bile yan yana gelmek demokrasi açısından önemli...
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile Yalçın Karatepe görüştüler. Mehmet Şimşek Orta Vadeli Programı anlattı. Karşılıklı fikirler söylendi. Bu görüşme sonrası CHP’nin tavrı hiç hoş olmadı. Öğretmen edasıyla sanki ülkeyi onlar yönetiyormuş gibi hava estirdiler. AK Parti’yi terbiye edecek gibi yorumlar yaptılar.
Yalçın Karatepe şöyle dedi: "Biz önerilerimizi sunduk ve takipçisi olacağız. Görüşmeye 4 talep ile gittik ancak dört saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük. Uygulanmakta olan ekonomik uygulamanın Türkiye’de nasıl bir bölüşüm şoku oluşturduğunu hepimiz çok yakından biliyoruz. En üst gelir grubunda bulunanların gelirlerinde ciddi şekilde artış olurken, düşük gelirlilerin gelirlerinde bir gerilemenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla zenginlerin zenginleştiği, yoksulların yoksullaştığı bir dönemdeyiz."
Önce AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve sonra Mehmet Şimşek bu duruma itiraz ettiler. Değişim iradesi görmedik gibi tuhaf bir açıklama yaptı CHP. Faruk Çelik CHP’lileri şöyle eleştirdi: “İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükûmetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalog da değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir.”
Çelik’in bu sözlerini alıntılayan Mehmet Şimşek de; “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez” dedi.
CHP her dediği olacakmış gibi bir hava estirdi. Ama bu doğru değil. Hükûmet ekonomiyi anlattı. Elbette iyileşme olup olmayacağına millet karar verecek. CHP şunu şöyle yapın, asgari ücreti artırın, emekliye daha fazla verin gibi emrivaki bir dil kullandı. Bunlar doğru bir yaklaşım değil. Umarım aynı üslubu başka konularda kullanmazlar...
Bu yıl için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar hedefini ortaya koyan Türkiye’ye mayısta gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2023’ün aynı ayına göre yüzde 14 artarak 5 milyon 130 bin 119’a çıktı. Ocak-mayıs döneminde yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,47 artarak 15 milyon 784 bine çıktı. Yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78’e ulaşırken Türkiye de turizmde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye 2023’ün ilk beş ayında ise 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçi ağırlamıştı. (10 Haber)
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ilk beş ayda en çok turist Almanya’dan gelirken, mayısta Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 15,32 artış ve 739.017 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 18,12 artışla 729.505 ziyaretçi gönderirken Birleşik Krallık yüzde 21,62 artışla 550.592 ziyaretçi ile üçüncü sırada. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.
Bu yılın ilk beş aylık döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.
Bu listede Araplar başta değil. "Türkiye’yi Araplar istila etti!" diyenler bu tabloya ne diyecek acaba? "Ruslar, Almanlar bizi istila etti!" diyecekler mi? Hiç sanmam...