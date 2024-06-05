DEM Parti kasıtlı olay çıksın istiyor!

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkındaki iddialara bir bakalım.

1. PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev almış. Örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi toplamış. Yasadışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yapmış. Kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı PKK terör örgütü adına tehdit etmiş.

2. PKK Bölücü Terör Örgütü'nün mahalle komisyonlarında da yer almış ve aynı zamanda sorumlusu olmuş. Kırsalla irtibatını sürdürmüş. Küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağlamış. Hakkâri merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürmüş. Örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırmış.

3. PKK Terör Örgütü'nün kırsal alanındaki kamplarına giderek orada üst düzey örgüt mensuplarıyla görüşmüş. Hakkâri merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağlamış ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit etmiş.

Yaptıkları bunlarla sınırlı değil. Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/173 esas sayılı dava dosyası var ve yargılama devam ediyor.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve hâlen devam eden soruşturması var ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış.

Belirtilen bu nedenlerle Mehmet Sıddık Akış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmış. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir...

Şimdi cezası onanmamış birinin adaylığını Yüksek Seçim Kurulu reddetse, temel hak ve özgürlüklere darbe olarak yorumlanacak. Hakkındaki hüküm kesinleşse zaten aday olamayacak.

DEM Parti’ye sormak lazım, neden başka birini değil de Mehmet Sıddık Akış’ı aday yapıyor? Çünkü olay ve kargaşa çıksın istiyor. Dertleri ülke değil ki. Öyle olsa Akış gibi, Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan gibi isimleri aday yaparlar mı? Üstelik seçilecek yerden garanti yerlere koyuyorlar.

Bu kötü niyettir. Her kayyım ataması yanlış ya da yanlı değildir. Üstelik Mehmet Sıddık Akış’ın bugün davası vardı ve kaçmayı planladığı elde edilmiş bilgiler arasında. Yanına yüklü miktarda para almış ve Hakkâri’den Van’a geliyor.

Bir kere de DEM kendini eleştirsin. Bir kere de kendini sorgulasın. DEM’i savunanlar da DEM’i eleştirsin. Ama yapmazlar. Varsa yoksa Türk devletini suçlarlar. Ne yaparsanız yapın teröre destek verenler hukuk önüne çıkarlar...

Ekonomi düzeliyor

Enflasyon yıllık yüzde 75. Belki haziranda da yüksek gelecek ama sonra hızlıca normale dönecek.

ne demiş ona bakalım:

Temel rakamlar gayet iyi. Ekonomi eylülden itibaren yola girecek. Merkez Bankası son bir yılda 65 milyar dolar alım yaptı. Almasa dolar 25 liraya düşerdi.

İhracat mayıs ayında rekor kırdı. İthalat düşüyor. Dış ticaret açığı yıllık bazda 6,5 milyar dolara düştü. Temel rakamların hepsi iyi. Vatandaşa yansıdığı an her şey düzelecek. Az daha sabır...