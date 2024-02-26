DEM Parti kiminle iş birliği yapıyor? 

31 Mart’taki yerel seçimlerde en çok merak ettiğimiz, İstanbul’u kimin kazanacağı. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında devam eden bir yarış var. Ama belirleyici olacak iki parti görünüyor. Biri DEM, diğeri Yeniden Refah Partisi...

Geçen hafta DEM Parti İstanbul’un bazı ilçelerinde aday çıkardı, bazılarında çıkarmadı. Mesela Küçükçekmece ve Beylikdüzü’nde AK Parti kazanabilir. Bu iki ilçede aday çıkardılar. Tam tersi de geçerli. Peki bütün bu olup bitene DEM Parti’nin İstanbul’daki adayları ne diyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş Başkan Adayı Murat Çepni, KRT TV’de şöyle söyledi:Bu cümleleri sarf ederken de Çepni bayağı samimi konuşuyordu. Yani zorla ağzından çıkmıyordu.

Diğer eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, 23 Şubat’ta Medyascope’da Ruşen Çakır’ın sorularını cevapladı. Söyleşinin özellikle son 10 dakikası önemli. Beştaş ne dedi, özetle aynen aktarıyorum:

* Selahattin Demirtaş’ın babası öldüğünde Ekrem İmamoğlu taziye için Demirtaş ve DEM’i aramadı.

* Silopi’de panzer iki çocuğu ezerek öldürdü. İmamoğlu ve CHP’den tek eleştiri gelmedi. Tek Tweet atmadılar.

* Uğur Kaymaz’ın büstü kaldırıldı, bir şey demediler.

* Fırat Çakıroğlu için Ekrem İmamoğlu taziye bildirdi.

* İmamoğlu’nun kayyım uygulanmasına dair kaç sözü var.

* Bizim iktidarla hiçbir şekilde ittifakımız yok. İttifak yapmamızın hiçbir şartı da yok. Hâlâ bize yönelik operasyonlar sürüyor.

* Mersin gibi, Esenyurt gibi ittifak yapınca açıklarız. Herkese kapımız açık.

* İstanbul ilçelerinde aday gösterdiysek iddiamız vardır, göstermediysek yoktur.

* İBB meclisinde grup kurmak isteriz.

*DEM Parti, pusulada yeri varsa, başka partiye oy vermez.

Son cümleye katılıyorum. DEM seçmeni pusulada kendi partisini görürse oy verir. Zaten birini destekleyeceklerse aday çıkarmazlar. Bunu 2019 ve 2023’te aleni yaptılar. Seçim sonuçları bize her şeyi söyleyecek. Ama şu durumda DEM’in aday çıkarması İmamoğlu’na asla yaramaz.

Mehmet Şimşek yönetimindeki Türk ekonomisi yapısal reformlara ve parasal sıkılaştırmaya devam ediyor. Gri listeden çıkmak için bir iki pürüz kaldı.

Bu arada Türk borsası da iyi gidiyor. Dün 10haber.net ’debaşlıklı bir haber vardı. Haberden okuyalım:

Borsa artık güven veriyor ve hile hurda pek olmuyor. Bunda, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Ömer Gönül’ün de payı var. Sayın Gönül’ün güven veren bir tarzı var.

Halka arzlarla ilgili Sabah gazetesine şöyle demişti Sayın Gönül:

Ekonomi yönetimi de destekliyor SPK’yı. Yalana, dolana izin vermiyorlar. İnsanların borsaya güvenmelerini sağlıyorlar.

Görünen o ki borda tekrar artıyor ve güven kazanıyor. Ekonomi açısından bu çok önemli.