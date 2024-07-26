Dilan Polat ve Engin Polat sadece vergi kaçırmış

Türkiye’de gazetecilik açısından da ciddi sıkıntılar var. Ne iddianame okuyorlar ne de olayların perde arkasına bakıyorlar.

Bize sunulan neydi? Dilan Polat ve Engin Polat kara para aklamışlar. Bahis ve kumar paralarıyla zengin olmuşlar.

İddianameyi okuyunca bir gizli tanığın söyledikleri var. Kara para sisteme nasıl girmiş? Kimin kara parası belli değil. Somut tek delil yok.

Nitekim’ın raporu da öyle.sitesinden’ın özel haberini okuyalım:

“MASAK’ın hazırladığı 908 sayfalık raporun ‘Aklama Suçu Değerlendirmesi’ başlıklı kısmında, Polatların güzellik merkezleri ve firmalarının para akışlarının kara para aklama işlemi olduğuna dair yeterli delillerin bulunamadığı belirtildi.

Raporda, Dilan Polat grubunun güzellik merkezi ve kozmetik ürün satışı alanında yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 150 şubesi bulunduğu, bu firmaların 2022 yılında yükselmeye başladığı 2023’te ise zirveye ulaştığı anlatıldı. 'Dilanpolatapp' uygulamasından yapılan satışlarda, kredi kartı tahsilatlarında İyzico’yu kullandıkları havale yöntemiyle tahsilat yaptıkları ifade edildi. Raporda, Polatların Trendyol ve diğer ticari site satışlarının tahsilatı ise bu firmaların anlaşmalı olduğu bankalarla yapıldığı belirtildi.

İncelenen firmaların büyük bir bölümünün Polatların akrabaları ile ilişkili olduğu, bu işletmelerin yüksek kârlılık oranına sahip olduğu anlatıldı. Raporda, Dilan Polat şirketlerinin kurumsal bir kimliğe sahip olmaması nedeniyle 2023 yılında yakaladıkları çok işlemli satış potansiyeline ayak uyduramadığı, mali işlemlerin kontrollü ve sistemli çalışamadığı vurgulandı.

Raporda, Polatların yaptıkları satışların gerçek olduğu, bir suç örgütü değil aile şirketi oldukları tespitinin yapıldığı görüldü. Ayrıca şirketler üzerinden yapılan satışların ve para transferlerinin kara para aklama olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi.”

Dilan ve Engin Polat 2022 yılından itibaren büyük satışlar yapmışlar. Güzellik merkezleri iyi çalışıyor. Hâlâ çalışıyor mu, belli değil. Ama sosyal medyadahedef oldular.

Bizim ülkemizde zatenanlayışı var. Mutlaka arkanda biri olacak. Hâlbuki Dilan ve Engin Polat sadece vergi kaçırmış ve naylon fatura yapmışlar. Bunun cezası da belli. Türkiye’de vergi kaçırmak Amerika’daki gibi büyük suç değil. Kaldı ki ABD’de bile önce para cezası kesilir.

Mahkemeler somut delillere bakar. Kara para varsa -MASAK yok diyor- delilleriyle ortaya koyarsınız. Bu kadar basit.

Vergi kaçıranlara da mutlaka gereken yapılmalı. Sosyal medyadan insanlar hedef gösterilmemeli. MASAK şayet kara para olsa bunu ortaya koyardı.

Türkiye’de maalesef işin başını sonunu anlamadan insanlar linç ediliyor. Durum bu. Maalesef burası Türkiye.