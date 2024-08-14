Doğru yere parmak basınca...

Herhâlde son zamanlarda en çok okunan yazım pazartesi günkü yazım oldu. “Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor” resmen uçtu... Ve bakın bir tek kişiden olumsuz tepki almadığım gibi herkesten “çok haklısın” türü cevaplar aldım...

diyen bile oldu. Gazeteci arkadaşlarımız, danışmanlar ve aklınıza gelecek herkes yazıyı paylaştı. Çünkü doğru ve hakkaniyetli bir makaleydi. Birinin bu gerçekleri söylemesi gerekiyordu. AK Parti’de kimseistemiyor. Her gün AK Parti’ye ve onu destekleyenlere edilen ağır "bu kadar sessiz kalınamaz! Bakındemiyorum. Resmen küfür ve hakaretler havada uçuşuyor...

AK Parti 23 yıllık bir parti. Sırtını sadece millete dayadı. O yüzden hep başarılı oldu.hepsini milletin gücüyle aştı. Çünkü demokrasilerde milletten başka güç yoktur.

AK Parti’yi çıkarları gereği medyada destekleyenlerin, en ufak sendelemede sırt çevirecekleri belli. Örneklerini görüyoruz. Ha, yarın yeni bir 17/25 Aralık ya da 15 Temmuz olduğunda gene samimi ama yüzüne bakılmayan isimler AK Parti’yi ve Erdoğan’ı savunacak. Bundan da şüpheniz olmasın...

Bu arada pazartesi günkü yazıyla ilgilişöyle demiş:

Son 3 yıla bakalım Cüneyt!.. Benim AK Parti’ye eleştirilerim seninkinin üç katıdır. Bunu en iyi sen biliyorsun, çünkü yayınlarında o eleştirel yazılardan bahsediyorsun. Emekli maaşları, hayat pahalılığı konularında çok eleştiri getirdim. Benim senden farkım, ben ne olursa olsun eleştirsem de AK Parti’yi desteklemeye devam edeceğim. Maalesef rüzgâra göre hareket edemiyorum. Uçak da umurumda değil...

Bak kulağıma iki dedikodu geldi. Birincisi etrafta AK Parti artık gidici deyip dümeni Ekrem İmamoğlu’na kırdığın söyleniyor. Diğeri de YouTube’daFatih Altaylı izlenmede sana fark atıyormuş. Bütün reklamlar ona gidiyormuş. Sen de bu durumdan şikâyetçi olup eski muhalif kimliğine bürünmüşsün. Sen üslup kanseri Altaylı’dan daha kalitelisin ama YouTube’da getirisi yok. Demedi deme!..

İşte Türk medyası böyle. Eskiden çok yazardım bunları. Az sessiz kalınca bunlara cesaret geliyor. Hemen saldırıya geçiyorlar. Çünkü karakterleri böyle. Duruş olmayınca yapacak bir şey yok...