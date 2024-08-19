Ekonomi iyiye gidiyor...

Ekonomide genel görünüm iyiye gidiyor. Geriye kalan tek şey bu iyi rakamların vatandaşlarımıza yansıması...

Merkez Bankası rezervleri rekor düzeye çıktı. 9 Ağustos itibarıyla 150,2 milyar dolar. Türkiye’nin şu an rezerv sorunu yok.

Cari açık geçen yıl mayıs ayında 57 milyar dolardı. Bu yıl haziran ayında 25 milyar dolara düştü. Ülkenin risk primi 700 baz puandan 270 baz puana düştü. Yani yurt dışından daha ucuza borçlanıyoruz. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu kredi notumuzu artırdı.

Gri listeden çıktık. Dış finansmana erişim arttı. Dış kaynağa erişim sorunu kalmadı. Orta Vadeli Program öncesi 100 dolar borç ödemek için 97 dolar bulabiliyorken, program sayesinde 100 dolar için 152 dolar bulabiliyoruz.

Reel sektörün dış borç çevirme oranı yüzde 73’ten yüzde 115’e çıktı. Türkiye 2023'ün ilk çeyreğinde yurt dışında 10 yıllık tahvili yüzde 9,8’le satıyordu. Şimdi bu oran yüzde 7,2’e düştü...

Yeni vergi kanununa da bir bakalım... Kayıt dışılıkla mücadele edilecek. Çok uluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getirildi. Bundan böyle istisna, teşvik, indirimler nedeniyle vergi ödemeyen şirketlerden en az yüzde 10 kurumlar vergisi alınacak. Yap, İşlet, Devlet modeliyle Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 Kurumlar Vergisi alınacak.

Yatırım fon ve ortaklıklarından hâlihazırda var olan kazanç istisnası, gayrimenkul kazançlarında yüzde 50 kâr dağıtımı şartına bağlanmak suretiyle gelir ve kurumlar vergisi alınacak. Kayıt dışı olan ve vergi ödemeyenlere ceza kesilecek...

Burada sadece emeklilerin durumu daha iyi olabilirdi. Onun dışında memurlar iyi. Özel sektör çalışanları da iyi değil. Finansmana erişim kolaylaşıp faizler düşünce o da düzelecektir...

Hükûmet ekonomiyi düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütün tedbirleri aldı. Dediğim gibi geriye sadece bunun halka yansıması kaldı. O da olacaktır.

Yaşanan sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Ama en karanlık dönem bitti. Şimdi iyi dönem başlıyor. Her geçen gün daha iyi olacak.

Karamsarlara itibar etmeyin. Her gün ekonomiyi kötüleyen finansçılara aldırmayın. Onların tek bir önerisi bile yok. Hükûmet hangi adımı atsa kötü diyorlar. Geçen sene faizleri neden çıkartmıyorsunuz diyorlardı. Şimdi çıktı, niye çıkarttın diyorlar. Dövizi durdurun diyorlardı. Döviz durdu. 32-33 TL bandında duruyor. Böyle durması iyi değil diyorlar. Hepsi karamsar ve ülke batsın istiyorlar. Ama onların dedikleri olmayacak...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu işi iyi götürüyor. 4-5 ay sonra her şeyin nasıl iyi olduğunu hep beraber göreceğiz...