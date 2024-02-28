Emekliler seçimi nasıl etkiler?

Dün Türkiye gazetesinde emekliler ve seçimle ilgili önemli bir haber yayınlandı. O haberde 65 yaş üstü seçmenin verdiği desteğin düşmeye başladığı tespit ediliyordu. Parti kaynakları, ekonomik sıkıntılara dayanan bu düşüşün önüne geçilmesine yönelik neler yapılabileceğini masaya yatırmış. Toplantılarda konuşulanlar şöyle:

Geçen seneki seçimler Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleriydi. Vatan söz konusuydu. Millet ekonomiye pek bakmadı. Muhalefetin dağınık hâli ve HDP ile ilişkisini anlatamaması seçimlerin Cumhur İttifakı açısından kazanılmasında önemliydi.

Yerel seçimler beka meselesi değil. Öyle bir durum yok. Belediyeyi yönetecek isimler belirlenecek. Emeklide yaşanan sıkıntı bu seçimlerde sandığa yansıyabilir.

Bir diğer tespit şu:Aslında geçen yaz en düşük maaş alanların zam alamaması durumu kötüleştirdi. Bir de adalet duygusunu zayıflattı. Memurlara seyyanen 8.077 lira verilmesi ve bunun emeklilere verilmemesi tartışmalara sebep oldu.

Bayram ikramiyelerinin 5 bin lira olması konusunda bütün seçeneklerin masaya yatırılmasına rağmen, bütçe imkânlarının bunu mümkün kılmadığını hatırlatan parti kaynakları, ikramiye 3 bin liraya çıkarılırken bile şartların zorlandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı tarafından 2024 yılınınilan edilmesinin ve belli bir program dâhilinde emeklilere yönelik yeni sosyal projelerin uygulamaya alınmasının beklendiğini ifade eden AK Parti kurmayları,tespiti yaptı.

31 Mart’ta AK Parti’nin en büyük rakibi CHP değil, ekonomi. Geçen sene fatura çıkarmayan halk, bu sene onu çıkarabilir. Nispeten Anadolu’da daha rahat AK Parti ama büyükşehirler sıkıntılı.

Emekliler bu seçimde belirleyici olabilir. Özellikle Anadolu’da AK Parti’nin oyları düşebilir. Hep dediğim gibi Malatya’yı yüzde 65’le almak var, bir de 55’le. Anadolu’da oyların düşmesi Türkiye genelini de etkiler.

Bir de Bursa, Balıkesir, Denizli gibi kritik iller var. 10 ay sonra bir seçim yapılacak ve biz halkın genel düşüncesini daha net göreceğiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğluiddiası ve bu iddiayı rahmetli Erbakan'ın damadı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Altınöz'ün teyit etmesi pek şık olmadı!..

Hem dönemin şahitleri hem de başta Bülent Arınç olmak üzere herkes bu iddiayı yalanladı. Sayın Erdoğan rahmetli Erbakan Hoca'ya karşı hep çok saygılı oldu. Erdoğan’ıngibi bir iddianın gerçek olmadığını herkes biliyor. AK Parti gerekli kanuni düzenlemeleri yaparak Erbakan Hoca'nın cezaevine girmesini engelledi.

Saadet Partisi, CHP ile iş birliği yaptığı için oyları azaldı. O oylar da Yeniden Refah Partisi’ne gitti. YRP'nin, seçimlere kendi adaylarıyla gitmesi en doğal hakkı. Ancak aşırı Erdoğan karşıtı blokta görünmesi ya da yukarıda dile getirilen iddiaları dillendirmeleri aleyhlerine... Bence bu tür bir üsluptan kaçınmaları gerekir.

Ekonomi, emekli, hayat pahalılığı gibi konuları dillendirmeleri daha faydalı olur.