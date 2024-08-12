Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor!

Bazı önemli mevkilerdeki AK Parti'lilerdeki aşağılık kompleksi hiç bitmez. Bitmeyecek de. 2012 yılından bu yana gazetelerde köşe yazıyorum. 2017 haziranından bu yana Türkiye gazetesindeyim. Aşağılık kompleksine sahip bazı Müslümanları da hep eleştirdim köşemde. Hatta medyaya girme sebebim tartışma programlarında muhafazakârların ezik görüntüleriydi...

Aradan zaman, aylar, yıllar geçse de bir şey değişmiyor. Carlito’nun Yolu filminde Al Pacino’nun oynadığı Carlito Brigante’nin sevgilisine,demesi gibi bizdekilerden bazıları da asla değişmiyor. Korkaklık, siniklik, eziklik ve aşağılık komplesini aşamıyorlar.

Hâlâhastalığı devam ediyor. Bu konuyla alakalı onlarca yazı yazdım ve yorum yaptım. Bir şeyin değişmeyeceğine adım gibi emindim. Nitekim değişmedi de. Gezi eylemlerinde, 17-25 Aralık’ta ve daha onlarca olayda kavga ettiğimiz adamlar daha sonra baş tacı edildiler. Gazete köşelerinde yayın yönetmeni, yazar yapıldılar. Ekranlarda başköşeyi onlar aldı. Bu işler yapılırken dedenildi. Hâlbuki bilinen bir şey yoktu. Aşağılık kompleksi genlerinden atılamıyordu...

Geçen hafta Instagram ve oyun platformu Roblox’un kapatılması üzerine AK Parti’yle arası iyi olanbeklenmedik ve sert eleştiriler getirdi. Cüneyt daha yumuşak eleştirilerle geçiştirebilirdi. Ama iyi oldu ve programına çıkmak için sıraya girmiş ezik AK Parti'lilerle köprüyü attı. Cüneyt Özdemir bence abarttı ve haddini aştı ama az bile yaptı. Çünkü karşısında eziklerin olduğunu biliyor. Ağızlarını açamayacak adamların olduğunun farkında. Nitekim Cüneyt’in eleştirilerine AK Parti’den gık çıkmadı. Tek kelime etmediler...

Tayyip Erdoğan 2012 yılında iftarda Myanmar gezisine Ahmet Davutoğlu’nun katılmasını eleştiren Cüneyt Özdemir’i şöyle eleştirmişti:Bu sözlerden sonra Cüneyt ABD’ye taşınmış ve belli süre ekranlardan uzak kalmıştı. Siyaset de yazamamıştı...

Aynı Cüneyt 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra AK Parti, Meclis'te tek başına iktidar olmayı kaybedince,demişti. Sonra gene sisteme girdi. Ne de olsa bazı AK Parti'lilerdeki aşağılık kompleksi asla bitmez.

Cüneyt belli ki dümeni İmamoğlu’na kırmış. Önemli bir diplomat ve akademisyen olan Talip Küçükcan’a ağzına geleni söyledi ama AK Parti’den çıt çıkmadı. Cüneyt sizlere az bile yapıyor!..

Ben 2013-2017 arası FETÖ, Aydın Doğan ve PKK ile mücadele ederken sert yazı ve yorumlar yaparken beni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikâyet eder vediyenler, bazı AK Partili vekiller ve Erdoğan’ın danışmanlarıydı. O isimler manşetlerle çarpışarak iktidara gelmiş Erdoğan düşmanlarına bir kez bile ağızlarını açmadılar...

Normal şartlarda ruh ve sinir hastalıklarında tedavi edilmesi gereken Fatih Altaylı anaakımdan kovulunca delirme çıtasını en yükseğe çekti. Her gün AK Parti’ye, savunucularına, İslam’a, Müslümanlara düzenli olarak hakaret ediyor. O lafların onda birini ben muhaliflere söylesem önce bazı 'AKP’liler bana dümdüz giderdi. Altaylı’ya ağızlarını bile açamıyorlar. Fatih Altaylı bunlara az bile yapıyor!..

Zaten bu olaylar patlak verince AK Parti’yi savunanlar pek ağzını açmadı. Açmaz da. Herkes partideki bazı isimler bunu hak ediyor diyor. Kendi adamlarını koruyamayan, değer vermeyen, aşağılık kompleksine sahip isimlere niye destek versinler ki?

Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstahak!.. Ben ve benim gibiler ülkeyi sevdiğimiz, muhalefetin ne olduğunu bildiğimiz, geçmişte yaşananların farkında olduğumuz için hükûmete destek veriyoruz.

Ha, hükûmet yarın bir gün kendilerine küfür ve hakaret eden isimlerle gene barışır. Onları zengin etmeye devam eder. Neme lazım. Kurtuluş Tayiz’in enfes Twitter mesajını şuraya bırakayım:

Cüneytler, Fatihler, İsmailler size az bile yapıyor!..