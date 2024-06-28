FETÖ’cüler hâlâ bahar gelecek sanıyor!..

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’nün çoğu unsuru devlet içinden sökülüp atıldı. Elbette hâlâ kalıntıları var. Emniyetimiz ve yargımız gerekeni hemen her gün yapıyor. Birçok FETÖ’cüye operasyon yapılıyor.

FETÖ’nün gazetecileri ise bambaşka havada. Özellikle yurt dışında yaşayanları son 10 senedirdeyip kitlelerini avutuyorlar. Avutmak dışında da bir şey yaptıkları yok. Kendileri adına bir şeylerin düzelmeyeceğini biliyorlar. YouTube üzerinden yayınlar yaparak Türkiye’nin imajı hakkında olumsuz haberler yapıyorlar. Benim gibi onları izleyen dışında kimsenin bunları taktığı yok. Ne önemi var ki onlar için. Hâlbuki Türkiye’de iktidara kim gelirse gelsin asla FETÖ’cüler için iyi olmayacak. Yarın bir gün Cumhur İttifakı dağıldığında ve Erdoğan gittiğinde kendilerinin yeniden güç kazanacağını düşünüyorlar. Bu kadar da salaklar!

YouTube’da üst perdeden sadece atıp tutuyorlar. Yaptıkları analizlerin bir tanesi bile tutmadı. Ne derlerse olmuyor. Hiçbir tahminleri tutmuyor. Bazı FETÖ’cü akademisyenler de güya bağımsız tiplermiş gibi davranıyorlar.

Onlardan biri de. FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi hâkimlerindendi. Zaten FETÖ’cü olduğunu bilmeyen yok 6 yıl hapis cezası aldı. KHK ile atıldı. 6-7 ay tutuklu kaldı. Sonra korkudan soluğu Berlin’de aldı. 15 Temmuz’dan önce FETÖ’cülerin kurduğugazetesinde yazdı. Vedat Demir’e göre orası özgür gazeteymiş, FETÖ’nün değilmiş.

15 Temmuz'a tiyatro diyenlerden biri.gibi FETÖ ağzını kullanıyor. Almanya’da korku içinde yaşadığı için sosyal medyadan sallıyor ama ciddiye alanı da yok.

AİHM güya onu haklı bulmuş, mutluluktan uçuyor.diye ağlıyor. Türkiye’deki hak ihlallerini Avrupalılara anlatıyormuş. Kendisi gibi FETÖ beslemesi’la keyifliler.

Vedat Demir, Mehmet Efe Çaman ve yurt dışındaki diğer FETÖ’cülere şu kadarını diyeyim: Er ya da geç Türkiye’ye dönerseniz, iktidarda CHP de olsa hukuktan kaçamazsınız. Sizler için bahar diye bir şey yok. Avrupa’da korku içinde yaşamaya devam edeceksiniz. YouTube’da sızlanıp durursunuz ya da kendinizi tatmin edersiniz... Türkiye’de herkesin ortak düşmanı varsa, o da mensubu olduğunuz FETÖ’dür.

Bir gün adalet geri döndüğünde hesap soracağız diyorsunuz ya. Zaten devran döndüğü için sizler kaçtınız. Sizler için devran dönmeyecek FETÖ’cüler. Bu arada ABD’ye kaçan eski polis şeflerindenABD vatandaşı olmuş veadını almış. Keyfine diyecek yok... FETÖ’cü Vedat! Sen Almanya’da yaşıyorsun. Adınıyapabilirsin. Mehmet Efe sen deyap gitsin. Alman istihbaratının koruması altındasınız zaten.gelirse size, bana haber edin...

Allah, düşmanın da akıllısını versin. Bu az zekâlılardan hiçbir şey olmaz...

Millî Takım iyi oynamıyor...

Evet, son 16’ya kaldık. Çekya’yı yendik ama iyi oynamıyoruz. Gürcistan, Portekiz maçlarında da iyi değildik. Çekya 10 kişiyle az daha bizden puan alacaktı.

Avusturya güçlü takım. Turnuvanın en sağlam fiziğine sahip takımlarından biri. Çok dikkatli olmamız lazım. Doğru dürüst ayağa pas yapamıyoruz... Cenk gol attı ama attığı gole kadar iyi oynamadı... Samet canlı bomba... Arda Güler de dikkatli olmalı. Kötü oynadığı her maç eleştirilecektir.

Teknik heyetin de Millî Takım'ı mental olarak iyi hazırlaması lazım... Futbolcular haberlere pek bakmamalı. Tamamen sahaya konsantre olmaları lazım...

İşler iyi giderken uyarıda bulunmak lazım; kötü giderken herkes her şeyi söyler... Bizim önce iyi futbol oynamamız lazım. Yoksa çekirge her zaman sıçramaz...

Kentsel dönüşüm şart

Dün İstanbul-Bahçelievler’de 7 katlı bina kısmen çöktü. Apartmanda 9 daire varmış. Bina sakinleri 04.00’te çatırdamayı duyunca aşağı inmişler. Allah’tan ölen ve yaralanan olmadı...

İki ay önce de Küçükçekmece’de bir bina yıkılmıştı. İstanbul’da böyle acil yıkılması gereken 500 bine yakın bina var. Kentsel dönüşüm hızla sağlanmazsa korkarım her ay böyle bina yıkımları yaşarız.

İktidar ve muhalefetin bir araya gelip hızlıca beraber karar almaları lazım. Çünkü deprem artık millî güvenlik sorunu. İstanbul’da bir büyük deprem onarılmaz yaralara sebep olabilir.