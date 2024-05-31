Her değerli kurum ve kişiye saldırıyorlar

Türkiye’de belli bir grup ülkemizin değerlerine sistematik olarak saldırıyor. Saldıranların bir ayağı da yurt dışı.

Savunma sanayi alanında yapılanları küçümseyip İHA’ları itibarsızlaştırmaya çalıştılar.dediler. Böyle diyenlerin yıllardır bu ülkeye tek bir hizmeti olmadığını biliyoruz.

Uzun zaman Diyanet İşleri’ni hedefe koydular. Binilen arabalardan harcamalara kadar birçok yalan söylediler. Aslında saldırdıkları İslam ve Müslümanlık. Bundan önceki Diyanet İşleri Başkanına tek laf etmediler. FETÖ’ye, teröre, hainlere, İslam düşmanlarına net tavır alan’ı dillerinden düşürmüyorlar. Niyetleri asla tasarruf değil. Öyle olsa Roma’ya giden gazetecileri de eleştirirlerdi. Biri Diyanet’e saldırıyorsa bilin ki derdi başkadır. Hatta derdi Ehl-i sünnettir...

Sonra THY’yi dillerine doladılar. ABD’ye ekonomide seyahat eden kadın voleybol takımımız üzerinden ülkemizin en değerli markası THY’yi dillerine doladılar. Kötü niyetli oldukları için iyi murada varamadılar. Dünyanın en başarılı havalimanını yıpratmaya çalışıyorlar. Ahmet Bolat başkanlığındaki THY destan yazmaya devam ediyor.

Terörü bu ülkeden Erdoğan liderliğinde kazımışhep hedefleriydi. Adama etmedikleri hakaret, küfür, iftira kalmadı. Ama Allah onların da oyunlarını bozdu. Ankara Emniyeti’ndeki polis şeflerinin oyunları bozuldu.vebu konuda önemli haberlere imza attılar ve atıyorlar da...

Aynı kirli odaklar MHP ve Ülkü Ocakları’nı da hedef almış durumdalar.üzerinden her ülkücü ve MHP'li vekili hedefe koyuyorlar. Sayın Bahçeli dik durduğu için bir şey yapamıyorlar. Fırsat bulsalar MHP ve Ülkü Ocakları’na neler yapacaklar? Bir yandan da MHP-AK Parti ortaklığını bitirmeye çalışıyorlar. Dertleri asla Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın değil. Ülkücüleri zan altında bırakmak...

Hiç şüpheniz olmasın. Bu saldıranlar aynı zamanda yurt dışından fon alarak belli internet, haber siteleri ve YouTube üzerinden iftira atıp itibarsızlaştırma çalışması yapıyorlar.

Asla durmayacaklar. Her fırsatta sistematik olarak ülkemizdeki değerlere saldıracaklar. Onların saldırdıkları faydalı insanlardır. Uyanık olmak lazım. Ellerine fırsat geçse herkesi bir kaşık suda boğacak olanların niyetleri asla iyi değil.