İBB soruşturmasında doğrular yanlışlar

İBB rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmasında doğru ve yanlışları burada yazmak lazım... Bana göre İBB soruşturması ağzına kadar dolu bir dosya.

Bu soruşturmada en güçlü unsur MASAK raporları. Kültür AŞ ve Medya AŞ’deki ihaleler ve İmamoğlu İnşaat’a aktarılan paralar en kuvvetli deliller. Zaten orada tıkanıyorlar. Billboardlar ve reklam ihalelerinde korkunç yolsuzluk ve rüşvet iddiaları var. Murat Ongun ve eşinin aldığı ihaleler, Acarkent’teki pahalı kiralık ev tıkandıkları yer... Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas’ın itirafçı olarak anlattıklarını zaten inkâr edemiyorlar.

21 açık tanık, 4 gizli tanık var. Açık tanık sayısı 50’ye yakın oldu. Capacity AVM dahillerinden istenen rüşvet, müteahhidlerden istenen paralar şüphelileri çok zorlayacak. Nuhoğlu İnşaat’tan alınan üç daire ve karşılığında bir şey ödenmemesi, İmamoğlu’nu çok zorlayacaktır.

Oteldeki kameraların bantlanması başlı başına skandal. Para kasaları, İmamoğlu İnşaat’ın müdürü Tuncay Yılmaz’ın görüntülerinin izahı zor.

Terör soruşturmasında Azad Barış, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’le beraber Halkların Demokratik Kongresi’ne aktarılan paralar MASAK Raporları’nda detaylıca yer alıyor. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Azad Barış’la olan temasları ciddi deliller. Bu konuların üzerinde durmak lazım...

Öte yandan bazı yanlışlar da yapılıyor. Bu yanlışı yapan da sosyal medyadaki bazı hesaplar. Özel hayat üzerinden itibar suikastı yapılmaz. Tamamen dedikodu üzerinden özel hayata saldırmak bir FETÖ yöntemidir. Davayı sulandırmaktan başka bir işe yaramaz böyle şeyler. Ayrıca kimi ne ilgilendirir...

Dün çokça konuşulan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının kapatılması doğru değil. Selahattin Demirtaş’ın bile hesabı kapatılmadı. 2023 seçimlerine giderken Demirtaş her gün X’te mesajlar yayınlıyordu. Ekrem İmamoğlu henüz mahkûm olmadı. Şu an sanık ve şüpheli. X’te mesaj atabilir...

Yanlız Ekrem İmamoğlu’nun trolleri her gün İBB’deki yolsuzluğa değinen gazetecilere itibar suikastı yapıyor. On binlerce hakaret ve küfür ediliyor. Özellikle şahsıma son bir buçuk ayda milyondan fazla hakaret edildi. 200 civarı üzerinde trol hesap aynı cümlelerle şahsıma küfürler ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun avukatları bunu durdurmalı. Böyle olmaz. Sırf İmamoğlu eleştiriliyor ve yolsuzluk iddialarını yazıyor diye küfrettirmek ahlaka uymaz. Umarım bu sözlerimi dikkate alırlar.

Özel üniversite fiyatları

Buradan hem Ticaret hem de Hazine Bakanımıza sesleniyorum. Özellikle de Mehmet Şimşek’e bir konuda dikkat çekmek istiyorum.

Üniversite kayıt yenileme ücretlerine geçen yıl %64 zam, önümüzdeki 2025-2026 dönem için %74 zam yapıldı. Hükûmetimiz enflasyon ile mücadele ederken bu kadar artış doğru değil.

Bu konu YÖK’e iletildiğinde özel üniversitelere müdahale yetkilerinin olmadığını söylüyor. Eğitimi devam etmekte olan mevcut öğrenicinin kayıt yenileme ücretleri, devletin kurumu olan TEFE-TÜFE oranlarına göre yükseltilmeli. Yıllık enflasyon yüzde 38 ama özel üniversitenin zam oranı yüzde 74. Bu doğru değil.

Ben bakanlarımızın gerekli hassasiyetleri göstereceğini düşünüyorum.