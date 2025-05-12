İmamoğlu trolleri çarpıtmada iyi değiller

Cuma akşamı TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik’te müteahhit Metin Gül’ün ifadesini okumuştum. Tabii İmamoğlu trolleri hemen çarpıttılar.

İmamoğlu beslemesi troller şöyle demişler:

Hâlbuki cümle sonunda ifade net. Ama orayı görmüyorlar. Sabah gazetesinden Yusuf Özdemir’in haberini okuyalım:

Metin Gül: "KUBİST isimli projeyi biz arsa sahibi Aydın Çebi'den kat karşılığı sözleşme imzalamak suretiyle aldık. Bu işi aldığımızda burası Gürpınar Belediye sınırları içerisindeydi. Gürpınar Belediyesi lağvolunca Beylikdüzü Belediyesi sınırları içerisinde kaldı. Biz bu inşaatı Yusuf Uzun Belediye Başkanı olduğu zaman içerisinde tamamladık ancak bir türlü iskân alamadık. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra birkaç kere iskân almak için görüştük. Gerçek olmayan gerekçelerle bize iskân veremeyeceklerini söylediler. İskân vermedikleri için elektrik su da bağlayamadık, şantiye elektriği ile bir süre idare ettik. Ancak ticari olarak ciddi zarara uğramaya başladık. 2014 yılının sonlarına doğru Âdem Soytekin bana yukarıdan geldiklerini söyleyerek, 'Ben bu işi hallederim. İskanı alır masaya koyarım ama bedeli var' dedi. O dönemin parasıyla 5 milyon TL (dönemin parasıyla 2 milyon dolardan fazla) istedi. Ben 5 milyonun çok olduğunu söyledim, kendisi yanımızdan ayrıldı. İki gün sonra Fatih Keleş ile beraber yanımıza geldiler. Sonunda pazarlıkla 3 milyon TL'ye anlaştık. Bu 3 milyonu bir daire ve hatırladığım kadarıyla 2,5 milyon TL para aldılar. Hem parayı hem de daireyi iskanı getirdikten sonra kendilerine verdim. Tapu Âdem Soytekin ASOY İnşaat üzerine, parayı ise Fatih Keleş elden aldı. Âdem ve Fatih ise bu menfaatleri elde ederken yukarıdan geldiklerini birçok defa ima ettiler. Aynı dönemde inşaatını bitirdiğimiz ve iskanını alamadığımız Günyüzü İnşaat, Arke İnşaat ve Beyaz İnşaat'ın sahibi olduğu BeyCity projesi için de Âdem Soytekin ve Fatih Keleş bu projenin iskanını halledebileceklerini söyledi. Burası için de 3 milyon TL'ye anlaştık. 4 ortak olduğumuz için 750 bin TL'sini ben verdim, diğer ortaklarla da Âdem ve Fatih ilişkiye girdi. Buranın da iskanını aldık."

Aslında yayının tamamını izleseler ne dediğim açık. Ama sürekli olarak çarpıtmayla uğraşıyorlar. Zaten Kubist projesi 2014 öncesi başlıyor. Metin Gül iskan alamıyor. Alamadığı için elektrik, su bağlayamıyor. Ekrem İmamoğlu 2014’te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçiliyor. Metin Gül iskan almak için başvuruyor. O zaman kendisinden rüşvet isteniyor.

Yani Metin Gül ifadesinde,beyan ediyor. Benim dediğimde bu.

Bu kadar açık gerçeğe rağmen, söylediklerim net olmasına rağmen gene de algı yapmayı deniyorlar. Ama yemezler!..

Onlarca MASAK raporunu görmüyorlar. Onlarca tanık ifadesini görmüyorlar. Naylon faturalar, inanılmaz bir rüşvet ağı. Hepsini yok sayıyorlar. Mahkeme başlayınca zaten gerçekler ortaya çıkacak.