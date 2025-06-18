İran nükleer silah geliştirdi mi?

İsrail’in İran’a geçtiğimiz cuma saldırısının nedeni nükleer silah meselesiydi. İsrail’e göre Irak artık nükleer silah geliştirmenin eşiğinde. ABD’lilere göre yüzde 75 İran bu işi bitirdi. Uranyum zenginleştirme büyük oranda başarıldı. Natanz şehrinin vurulma gerekçesi de bu.

Öte yandan ABD basınından CNN International, İran'ın nükleer silah üretmesi ve bir noktayı hedef alması için 3 yıla ihtiyaç olduğunu yazdı. Haber, ABD istihbaratından 4 kaynağa dayandırıldı. Haberde, ABD istihbarat değerlendirmelerine göre İran'ın aktif olarak nükleer silah üretme çabasında olmadığı ve bu tür bir silahla istediği noktayı hedef alabilmesi için de 3 yıla ihtiyacı olduğu belirtildi...

ABD istihbarat yetkilileri, İsrail'in geçtiğimiz haftadan bu yana düzenlediği saldırılarda şu ana kadar İran'ın nükleer programını sadecegeriye götürmüş olabileceğini ifade etti. Haberde İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirmek için gerekli santrifüjlerin bulunduğu Natanz'daki tesisine önemli hasar verdiği, yer altı uranyum zenginleştirme tesisi Fordow Nükleer Tesisinde ise ciddi bir hasar olmadığı ifade edildi.

Savunma uzmanlarının görüşüne de yer verilen haberde, İsrail'in ABD'nin özel silahları ve hava desteği olmadan Fordow'a zarar verme kabiliyetine sahip olmadığını vurgulandı. Trump ve Biden yönetimlerinde Orta Doğu'da üst düzey diplomat olarak görev yapan CNN analisti Brett McGurk,ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard mart ayında yaptığı açıklamada, ABD istihbaratınınyönündeki değerlendirmesinin devam ettiğini ifade etmişti.

İsrail çok sayıda İranlı bilim adamını öldürdü. Tesisleri vurdu. Ama İran hedefinden vazgeçmedi. Hatta devam etti. Gelinen noktada İran nükleer silah geliştirmeye oldukça yaklaştı. Zaten İsrail’in vardığı sonuç da bu.

İsrail cuma sabahı Fordo Nükleer Tesisleri’ni de vurdu ama etki edemedi. Çünkü tesisler oldukça dayanıklı. O yüzden ABD’nin silah desteği vermesi önemli. New York Times'ta yer alan habere göre, İsrail'in, saldırıya rağmen hasar almayan Fordo Nükleer Tesisi'nin yıkabilmesi içinihtiyacı var...

Dolayısıyla İsrail'e, ABD'nin B-2 bombardıman uçağından atılansistemine ulaşması için ABD desteği gerekiyor.

Massive Ordnance Penetrator bombaları, 2004 yılında George W. Bush tarafından Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini vurmak amacıyla geliştirilmeye başlandı ve Trump döneminde ABD ordusunun envanterine eklendi.

Netanyahu, Bush yönetiminden bu yana ABD'nin sığınak delicilerini kullanabilmek için baskı yaptı, ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadı.

Trump ile konuşan kişiler, Netanyahu'nun ABD Başkanı ile görüşmelerinde tekrar tekrar gündeme bu bombaları getirdiğini söyledi. Trump ise, bu soru sorulduğunda genellikle doğrudan bir cevap vermekten kaçındı. (Hürriyet)

Görünen o ki, İsrail İran’a saldırılarını sürdürecek. Ama İran’ın da boş olmadığı ve hatta İsrail’e zarar verdiği görüldü. İran da er ya da geç nükleer silaha sahip olacak gibi görünüyor. Aslında İsrail’in nükleer silaha sahip olması daha tehlikeli. Çünkü aşırı fanatik bir Yahudi bunu kullanabilir. Keşke Batı,dese!..