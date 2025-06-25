İsrail durur mu? Bütün mesele bu...

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu: “İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyız, çünkü bu sabah operasyon düzenlediler. İsrail'in bu sabah yaptıklarından memnun değilim ve bu durumu durdurup durduramayacağıma bakacağım.”

Trump,kanalına telefonla verdiği röportajda ise İsrail-İran arasındaki ateşkesinsürmesini beklediğini vurguladı. Trump,dedi. İki ülke arasındaki saldırıların tamamen bitip bitmediği sorulan Trump,şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi,dedi. İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtti.

Yine Malezya Başbakanı İbrahim ile görüşmesinde Pezeşkiyan,dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyibaşlığıyla duyurdu.

İran'ın füze atarak ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir,belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığı bildirildi

İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanlığının İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladığını aktardı. Haberde,ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaptı... Donald Trump,sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin bir açıklama yaptı. Trump,ifadelerini kullandı.

İşte burada bütün mesele bu... İsrail durur mu? Şimdilik dursa bile ileride gene başlayacak. Orta Doğu’daki sorunların kaynağı İsrail. Bunu herkes biliyor. O yüzden İsrail durursa sorunlar biter. Bakın Trump bile onu durduramıyor. Uğraşıyor, konuşuyor ama olmuyor.

Terör devleti İsrail asla durmaz. Durmadıkça da Orta Doğu’daki sorunlar bitmez.