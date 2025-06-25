İsrail durur mu? Bütün mesele bu...

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu: “İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyız, çünkü bu sabah operasyon düzenlediler. İsrail'in bu sabah yaptıklarından memnun değilim ve bu durumu durdurup durduramayacağıma bakacağım.”
Trump, NBC News kanalına telefonla verdiği röportajda ise İsrail-İran arasındaki ateşkesin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini vurguladı. Trump, "Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek" dedi. İki ülke arasındaki saldırıların tamamen bitip bitmediği sorulan Trump, "Evet. Bir daha asla birbirlerine ateş edeceklerine inanmıyorum" şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Ateşkesi kabul ediyoruz. İsrail saldırmazsa biz de saldırmayız. Savaşı başlatan İsrail'di" dedi. İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı açıkladığı ateşkesin yerel saatle başladığını belirtti.
Yine Malezya Başbakanı İbrahim ile görüşmesinde Pezeşkiyan, “Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir. Biz müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız” dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu. Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.
İran'ın füze atarak ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "şiddetle karşılık vereceklerini" belirtti.
İran Genelkurmay Başkanlığının, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği iddialarını yalanladığı bildirildi
İran devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanlığının İsrail'e füze atıldığı iddiasını yalanladığını aktardı. Haberde, "Genelkurmay Başkanlığı, son saatlerde İran'dan işgal topraklarına füze atıldığı iddialarını yalanladı" ifadesine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaptı... Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir” ifadelerini kullandı.
İşte burada bütün mesele bu... İsrail durur mu? Şimdilik dursa bile ileride gene başlayacak. Orta Doğu’daki sorunların kaynağı İsrail. Bunu herkes biliyor. O yüzden İsrail durursa sorunlar biter. Bakın Trump bile onu durduramıyor. Uğraşıyor, konuşuyor ama olmuyor.
Terör devleti İsrail asla durmaz. Durmadıkça da Orta Doğu’daki sorunlar bitmez.
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