İstanbul sokakları seçim için ne diyor? 

Geçen hafta Fatih ve Sultangazi’de sayın başkanlarla sokakları gezdik. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’la dolaştık. İki başkan da başarılı ve halk nezdinde itibarları yüksek.

Suriçi, Yedikule, Çatladıkapı, Topkapı vb. dört saat gezdik. Millet hizmetlerden memnun. Aynı şekilde Gazi Mahallesi ve Kazım Karabekir Caddesi’nde de 3 saat geçirdik. İki gündem var. Biri hayat pahalılığı, diğeri kentsel dönüşüm. Fatih’te kentsel dönüşüm birinci sırada. Herkes eski evlerin yapılmasını, devletin ve belediyenin kolaylık sağlamasını istiyor.

AK Parti belediyeleri hayat pahalılığı ve sosyal belediyecilik anlamında gerçekten çok başarılılar. Ama hayat pahalılığı ve emeklilerin durumu sokakta olumsuz karşılanıyor.

Peki İstanbul’un sorunlarını kim çözer deyince orada Murat Kurum bir adım önde. Çünkü bakanlığı döneminde çok başarılıydı. Sel felaketleri, deprem vb. oldu. Murat Kurum anında olaylara müdahale etti. O bölgelerde evleri kısa sürede yapıp teslim etti.

Ekrem Bey istenildiği gibi çıkmadı. Trafik sorunu çözülmediği gibi daha kötü oldu. Kentsel dönüşümde başarılı olunamadı. Başkan, şehirle ilgilenmedi. Aklı fikri Cumhurbaşkanlığındaydı...

İstanbul sokakları, Murat Beyi -sorunların çözümü konusunda- kendisine daha yakın görüyor. Arada fark yok, burun farkıyla önde. Bir de sokaklarda AK Parti dışında kimse yok. Elbette CHP’nin arabaları geziyor ama AK Parti gibi işi sıkı tutmuyorlar. Son 40 gün ne yaparlar, göreceğiz.

Herkes istediği partiden aday olabilir. Eskiden AK Parti’dedir, şimdi CHP’den aday olur. MHP’dedir, Yeniden Refah’tan aday çıkabilir.

Ama düşmanlık yapmak ya da intikam duygusuyla hareket etmek doğru değil. AK Parti’den ayrılıp Yeniden Refah’tan aday olan Kasım Gülpınar’ın yaptığı tek kelimeyle ayıp!.. Kasım Gülpınar, AK Parti eski Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik’le yaptığı konuşmada,demiş.

Bu neyin intikamı Kasım Bey? İnsan böyle laf eder mi? Tamam AK Parti’den ayrıldınız. HDP’yle çalışmak ne demek? Geçen sene muhalefetin seçimleri kaybetme sebeplerinden biri HDP’yle ilişkisini izah edememesiydi.

Kasım Beye bir saygı vardı ama artık yok. Zeynel Abidin Bey zaten kazanacak Şanlıurfa’yı ama umarım fark atar. İnsan soramadan edemiyor, Kasım Gülpınar tam olarak neyin peşinde? Demek ki amacı hizmet etmek ve Urfa değilmiş. Şahsi menfaatiymiş!..

Rus muhalif lider Navalni, Sibirya’da cezaevinde öldü. Putin’in öldürttüğü kesin! Daha önce de zehirlenmişti Navalni ama Almanya’ya gidince kurtulmuştu. Keşke Rusya’ya dönmeseydi.

Putin’in onu affetmeyeceği bir gerçekti. Rusya’da muhalif olmak zor. Bazen canınızla ödüyorsunuz. Rusya bizim komşumuz. İlişkilerimiz iyi olsun, sorun yok. Sistemlerimiz aynı değil.

Bizde demokrasi var. Rusya’da olmayan hür ve adil seçimler Türkiye’de mevcut. Rusya gibi sembolik seçimler yapılmıyor. Bunun kıymetini bilelim.

Ayrıca demokrasi elimizdeki en iyi araçlardan biri. Beğenmediğimiz iktidar ve yönetimler seçimle gidiyor. Rusya demokrasi ve insan hakları konusunda asla bize örnek bir model değildir. Keşke bizdeki demokrasiden onlar da nasiplense...