İtirafçılar 'SİSTEM’in nasıl çalıştığını anlatıyor?

Ekrem İmamoğlu’nun para kasası Adem Soytekin'in ASOY Karaca şirketinde idareci olarak çalışan Altan Gözcü etkin pişmanlıktan faydalandı. Anlattıkları hayati bilgi niteliği taşıyor. Altan Gözcü ne demiş bir bakalım:

“Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra 2021 yılında ilk KİPTAŞ sözleşmesi yapıldı. Bu inşaat aslında İBB arsası olan Eyüp ilçesinde Yeşilpınar KİPTAŞ olarak bilinen projedir. Bu projeyi Mufa-Yemenoğlu adi ortaklığı almıştır. Mufa isimli firma bu inşaatın başladığı esnada Cavit Akın isimli şahsa ait olsa da görünmeyen sahibi bu işi ayarlayan Adem Soytekin'dir. Adem Soytekin tarihini tam hatırlamamakla beraber Mufa inşaatı bir süre sonra kendi üstüne aldı.

Yeşilpınar'ın projesinin satışları müteahhit tarafından Casa Gayrimenkul, 4P Gayrimenkul ve Başakşehir Konut A.Ş. isimli emlakçılara verilmişti. Buradaki noter satışları bir ay içerisinde tamamlandı. Buradaki para KİPTAŞ'a yattı. Bu projenin başlangıcında vadeler 60 aydı. Bir süre sonra peyderpey bu vadeler kısaltılarak hızlı para tahsilatı yapılmaya çalışıldı. Bunu müteahhit firma KİPTAŞ'tan talep eder KİPTAŞ da bu talebi değerlendirip kabul ederdi. Başta 60 ay vadeyle başlayan projenin bir süre sonra tüm borcu kapatma suretiyle devir işlemlerinin düzenlenmesi Ali Kurt ile Adem Soytekin'in arasındaki ilişkinin sonucunda meydana gelmiştir. Burada birçok kişi mağdur edilmiştir. Bu vade kısaltmaları nedeniyle hak sahipleri temerrüde düşürtülmüş, çekilen ihtarlarla bu daireler tekrardan firmanın uhdesine geçirilmiştir. Bu şahısların yatırdığı paraların %10 cezai şart uygulanarak iade edilirdi. Her ne kadar bu işlem sözleşmeye uygun gibi gözükse de bunun planlaması Adem Soytekin ve Ali Kurt tarafından yapılıyordu. Adem Soytekin bana her iptal edilen daire için 50 bin TL komisyon teklifinde bulunmuştu. Bu daireler için benim hesabıma para yatmıştır.

KİPTAŞ, ilk alan vatandaşlardan devirleri esnasında sözleşmeyle yüzde 2 komisyon almaktadır. Bu projede Adem Soytekin herhangi bir dayanak olmadan KİPTAŞ'ın dışında kendisi de bu devirlerden %2 komisyon alınmasını zorunlu tutmuştur. Adem Soytekin'e para yatırılmadan bu devirler yaptırılmıyordu. Bu devirlerden Adem Soytekin'in kardeşi Fatih Soytekin ve Erdal Tokmakçı'nın kardeşi Serdal Tokmakçı sorumluydu.

Pendik Arkatlı'da yapılan KİPTAŞ projesi ASOY İnşaat, Kurumsal İnşaat, Leda İnşaat adi ortaklığı tarafından yapıldı. Bu projede Adem Soytekin tarafından başta kendi şirket çalışanları olmak üzere ucuz fiyatla birçok daire alındı. Bu daireler alınırken Adem Soytekin daire paralarını bu şahıslara gönderir, bu şahıslar ise kendi hesaplarından KİPTAŞ'a para yatırırdı. Daire fiyatları yükseldiğinde ise satılan dairelerin paraları elden Adem Soytekin'e teslim ediliyordu.

Serpil Altıntaş, Murat Erenler, Volkan Bilge, Serpil Altıntaş'ın eşi, babası ve şu an hatırlamadığım başka akrabaları ve kardeşi Kemal Soytekin'e ait AYEKS inşaat firmasına bir kısım daireler alınmıştır. Bu dairelerden bir tanesi Tuncay Yılmaz'ın eşine devrolmuştur. Yine burada kim olduklarını bilmediğim başkaca şirketlerin üzerlerine de ticari alanlar devrolmuştur. Bağcılar Kirazevler KİPTAŞ projesinde her ne kadar Abdulkadir Kaymaz'a ait Karca İnşaat projeyi yapmış gibi gözükse de bu projenin hem alınmasında hem de satış işlemlerinde Adem Soytekin etkindi. Bu işlerin tamamını kendisi organize etti. Bu projede Nezahat Kurt'a alınan ancak Kemal Soytekin'in AYEKS şirketine veya şahsına devredilmiş bir daire de vardı.

Adem Soytekin'in KİPTAŞ'ta hem Ali Kurt hem de birçok çalışanla ciddi irtibatları vardır. En küçük bilgi dâhil kendisine gitmektedir. 2019 yılından sonra Adem Soytekin İSTON, İSTAÇ ve KİPTAŞ'tan birçok iş almaya başladı. İSTON'da Yunus isimli bir genel müdür yardımcısı ile çok sık görüşüyorlardı. Kendisi Beylikdüzü Mado ve Topkapı satış ofisine çok sık gelip giderdi. Bu bahsettiğim kişi bildiğim kadarıyla şu an İngiltere'dedir. Kendisiyle Volkan Bilge özel işleri takip etmekteydi ancak ben içeriklerini tam bilmemekteyim. 2023 yılının sonu veya 2024 yılının başlarında Adem Soytekin KİPTAŞ genel müdür yardımcısı Bektaş Ulusan'dan Passat marka bir araç devralmıştır. Ben bu araç devri için çanta içerisinde 750 bin TL kadar parayı elden kendisine teslim ettim. Bu araç satışı için bildiğim kadarıyla aracın ederi kadar bankadan da para gönderilmiştir. Bunun karşılığında ne yapıldığını bilmiyorum. Yine Bektaş Beyin veya bir yakınının üzerine olan ege bölgesinde bulunan bir arsa vekalet yoluyla Adem Soytekin'in üzerine alınmıştır."

Etkin pişmanlıktan yararlanan bir diğer isim reklamcı. Kum ifadesinde, soruşturmanın şüphelilerinden olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Taner Çetin'in 2016 yılında Avcılar Belediyesi'nden Beylikdüzü Belediyesi'ne geçtiğini ifade etti. Çetin'in, Beylikdüzü Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olduğu dönemde belediyeye ürün sattığını söyleyen Kum, "Kendisi beni çağırarak benimle artık çalışmayacaklarını, Fikri Murat Demir (şüpheli) ile çalışacaklarını söyledi. Bu vesileyle Demir'le tanışmış oldum. Fikri Murat Demir sayesinde toplamda üç farklı belediyeye ait ihale aldım. Bunlardan ilki İBB tarafından gerçekleştirilen 'kumbara' ihalesidir. Demir bana gelerek, 'Ben İBB'den çok fazla ihale aldım. Bu durum göze batmaktadır' dedi. Bu ihaleyi benim üzerime yazdığını, yan teklifleri ayarlayacaklarını söyledi ve A4 Grafik Matbaacılık isimli firmam üzerinden girmiş olduğum 4 milyon lira tutarlı ihaleyi kazandım. Gelen parayı Fikri Murat Demir'e yolladım" dedi.

Kum, Avcılar Belediyesi tarafından 2024 yılındaki 23 Nisan organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaleye de Demir'in yönlendirmesiyle girdiğini belirterek şunları kaydetti:

"İhaledeki diğer şirketlerin yan tekliflerinin ayarlanması suretiyle ihale bana kaldı. Bu ihaleye hangi şirketim üzerinden girdiğimi hatırlamıyorum. E.G. isimli bir şahıs, Fikri Murat Demir'in kontrolündeki şirketlerden bir tanesinin yöneticisidir. Bu ihalede teminatı veya ihale harcını yatıran kişi E.G.'dir. 'Sistem' genellikle bu şekilde işlemektedir. Üçüncüsü Beşiktaş Belediyesi tarafından 23 Nisan 2024 organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ihaledir. Aynı yöntemle ihale bana bırakıldı. Buradaki parayı henüz alamadım, alsaydım yine Fikri Murat Demir'e verecektim. Dördüncü olarak Fikri Murat Demir'in yönlendirmesi ile iki ayrı ihaleye yan teklif verdim ve benim yan teklif verdiğim teklifleri başkaca firmalar aldı. Göstermelik olarak bana Fikri Murat Demir tarafından bildirilen bedelleri ihaleye teklif ettim. İhaleyi başkasının alacağını önceden biliyordum."

Kum, "Taner Çetin ile sürekli iletişim hâlinde olan aralarının çok iyi olduğunu bildiğim kişi Fikri Murat Demir'dir. Bu ihaleleri Taner Çetin yönetir, Fikri Murat Demir organize ederdi. Bir keresinde Fikri Murat Demir bana İBB'nin seçim çalışmalarının ödemesinin ödeneğini kendisine yaptırıldığını söylemişti. Murat Ongun ve Fatih Keleş, Taner Çetin üzerinden bu ödemeleri takip ediyorlarmış. Bu hususları Demir'den duymuştum. Taner Çetin benden bizzat para talep etmemiştir ancak Demir tarafından bu 'sistemi' yönetmektedir" dedi.

Gördüğünüz gibi sistem böyle çalışıyor. İddialara cevap vermek yerine kafalarını kuma gömüyorlar!..