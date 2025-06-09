Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in başına gelen talihsiz kaza

Manisa uzun zamandır sağın kalesi illerden biri. 2019 yerel seçimlerinde MHP yüzde 52 oy aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Erdoğan’ın bariz üstünlüğü vardı...

2024 yerel seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57 gibi muazzam bir oy aldı. CHP kadar Ferdi beyin katkısı da vardı bu başarıda. Ayrıca bölgede çok sevilen biri.

Ferdi Zeyrek 6 Haziran gecesi nadir yaşanan bir olay sonrası şu an yoğun bakımda. Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesine indiğinde elektrik akımına kapıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.

Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kızı,diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Olayın yaşandığı evde yapılan ilk teknik incelemenin sonuçları ortaya çıktı. Rapora göre, elektrik tesisatında paslanma tespit edildi. Havuz motorunda ise kaçak akım bulundu. Elektrik odasının tasarımında ciddi teknik eksikler ve güvenlik açıkları belirlendi. İlerleyen günlerde detaylı rapor açıklanınca gerçekler ortaya çıkacak.

Zeyrek’in kızının ciddi şüpheleri var.dedi. Komplo teorilerine bel bağlamıyorum. Ancak ciddi incelenmesi lazım. Neden mi? Görevi dolayısıyla tehditler aldığını da ifade eden Başkan Zeyrek,şeklinde konuştu.

Şu an Zeyrek yoğun bakımda. Kendisini kimler tehdit etti, bu bilinmeli. Durumu Özgür Özel’e anlatmış... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e sert konuşan Özel, şayet tehdit edenler AK Parti ve MHP’liler olsa eser gürlerdi. Ha, CHP’liler mi Ferdi Zeyrek’i tehdit etti, onu da bilmiyoruz. Bunu en iyi Özgür bey biliyordur.

Velhasıl Ferdi beyin başına gelen kaza iyi araştırılmalı. Kendisini tehdit edenler iyi araştırılmalı. Bu olay aydınlatılmalı.

Ferdi beyin şu açıklaması da önemli:

Savcılığa verilen dosyaların durumuna ilişkin ise Zeyrek şöyle dedi:

İçişleri Bakanımız da bu konularda duyarlıdır. Bütün gerçekler ortaya çıkacaktır.