Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in başına gelen talihsiz kaza

Manisa uzun zamandır sağın kalesi illerden biri. 2019 yerel seçimlerinde MHP yüzde 52 oy aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Erdoğan’ın bariz üstünlüğü vardı...
2024 yerel seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57 gibi muazzam bir oy aldı. CHP kadar Ferdi beyin katkısı da vardı bu başarıda. Ayrıca bölgede çok sevilen biri.
Ferdi Zeyrek 6 Haziran gecesi nadir yaşanan bir olay sonrası şu an yoğun bakımda. Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesine indiğinde elektrik akımına kapıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.
Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kızı, “Babamın şüpheleri vardı” diyerek dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
Olayın yaşandığı evde yapılan ilk teknik incelemenin sonuçları ortaya çıktı. Rapora göre, elektrik tesisatında paslanma tespit edildi. Havuz motorunda ise kaçak akım bulundu. Elektrik odasının tasarımında ciddi teknik eksikler ve güvenlik açıkları belirlendi. İlerleyen günlerde detaylı rapor açıklanınca gerçekler ortaya çıkacak.
Zeyrek’in kızının ciddi şüpheleri var. “Şalterin atmaması için voltajın bilerek artırıldığı söyleniyor” dedi. Komplo teorilerine bel bağlamıyorum. Ancak ciddi incelenmesi lazım. Neden mi? Görevi dolayısıyla tehditler aldığını da ifade eden Başkan Zeyrek, "Bu koltukların böyle bedelleri olabiliyor. Çünkü ben buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim. Haksız ihale alanların, haksız alacaklı olanların hepsinin önüne geçtim. Bununla ilgili de insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar. Geçen hafta böyle bir olay yaşadık. Genel Başkanımla da konuştum. Genel Başkanım da dedi ki: 'Bu koltuklarda oturuyorsan bunlara alışman gerekiyor...' Doğru bir yaklaşımdı. Ama buradan şunu söyleyeyim; ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben doğru bildiğim yolda doğru bir şekilde devam edeceğim. Bir süre sonra da dışarıdaki bu kişiler de benim bu duruşuma alışacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Şu an Zeyrek yoğun bakımda. Kendisini kimler tehdit etti, bu bilinmeli. Durumu Özgür Özel’e anlatmış... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e sert konuşan Özel, şayet tehdit edenler AK Parti ve MHP’liler olsa eser gürlerdi. Ha, CHP’liler mi Ferdi Zeyrek’i tehdit etti, onu da bilmiyoruz. Bunu en iyi Özgür bey biliyordur.
Velhasıl Ferdi beyin başına gelen kaza iyi araştırılmalı. Kendisini tehdit edenler iyi araştırılmalı. Bu olay aydınlatılmalı.
Ferdi beyin şu açıklaması da önemli:
"Bu kurumun bir kuruşuna kim zarar verdiyse, kim aldıysa gitsin savcılıkta ifadesini versin. Suçludur, hâkim cezasını verir. Suçsuzdur, hâkim onun da beraatını verir. Bu yolsuzlukları kim yaptıysa onların karşısında Spil Dağı gibi duracağım..."
Savcılığa verilen dosyaların durumuna ilişkin ise Zeyrek şöyle dedi: "Başsavcımız verdiğimiz dosyalarla ilgili; 'İçişleri Bakanlığı’na gönderdiğini, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma yetkisi verip vermeyeceğini beklediğini, soruşturma yetkisi verirse biz de adli merciler olarak gerekli işlemleri yaparız' dedi. Ama İçişleri Bakanlığından şu anda benim bildiğim henüz bir şey yapmadı."
İçişleri Bakanımız da bu konularda duyarlıdır. Bütün gerçekler ortaya çıkacaktır.
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