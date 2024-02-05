Merkez Bankasında tam olarak ne oldu? 

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra en önemli konu ekonomiydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ekonominin başına tam yetkili olarak Mehmet Şimşek’i getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek’e "ekibini kurabilirsin" dedi.

Sayın Şimşek için en önemli konu Merkez Bankası’ydı. Hafize Gaye Erkan bu makam için biçilmiş kaftandı. Dünyanın en iyi okullarında okumuş, küresel çaptaki finans kurumlarında çalışmıştı. Son görev yaptığı’nın batacağını öngörmüş ama banka gerekeni yapmamıştı.

Tam yetkili olarak göreve gelen Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına Gaye Hanımı getirdi. Haziran ayından bu yana işler iyi gitti. Parasal sıkılaştırma başarıldı. Faizler artırıldı. Orta Vadeli Program gayet sağlıklı bir şekilde yürütüldü.

Ancak daha sonra bazı arızalar çıktı. ABD’de ciddi paralar kazanan Gaye Hanımın pahalı kiralardan ev bulamadığı için babasının evine yerleştiği açıklaması iyi olmadı. Çünkü Gaye Hanım zengin bir kadın ve İstanbul’da aile apartmanları olduğu biliniyor.

Esas sorun Gaye Hanımın babası oldu. Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayızannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu... Hangi okulda okursanız okuyun, maalesefgeçmiyor. ABD’de 20 sene de kalsanız, tavır değişmiyor. Gaye Hanımın babası mesela’ta kızının yanına gidip gelebiliyor muydu? Orayı da çiftlik gibi kullanmıyordu? Üstüne üstlük Gaye Hanımın babası itibarı olmayan gazeteciler üzerindençalıştı...

Bütün bu yaşananlar Mehmet Şimşek’in kulağına gitti. Bu arada aralık ortasında ABD’ye giden Gaye Hanım 26 gün dönmedi. Şirketlerle görüşme yaptığı söylendi.

Gaye Erkan’ın aile ve duygusal yapısının bu işleri kaldıramayacağını anlayan Mehmet Şimşek durumu Sayın Erdoğan’a anlattı. Erdoğan ekonomi yönetimini zaten olduğu gibi Mehmet Şimşek’e bırakmıştı.dedi. Zaten Şimşek de artık Gaye Hanımla bu işin gitmeyeceğini gördü.

Şimşek tam yetkili olarak Gaye Erkan’ı görevden aldı ve yerine’ı atadı. Zaten Resmî Gazete’de Gaye Hanım içinyazıyor.

Burada önemli olan Orta Vadeli Programın başarıyla yürümesidir. Rasyonel politikalar uygulayan Mehmet Şimşek liderliğinde ekonomi rayına oturacaktır. Hepimizin desteklemesi şart...

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun bir an önce bitmesi lazım. Yüzde 70’ler civarında enflasyon bize yakışmıyor.

Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi, bizi düzlüğe çıkaracaktır. Benim inancım tam...