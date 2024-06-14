MHP’nin duruşu ve Cumhur İttifakı 

MHP Türk siyasi tarihinde örnek bir partidir. Son 22 yıldan birkaç örnek vereyim...

2007’de Sabih Kanadoğlu 367 garabetini uydurmuş ve Cumhurbaşkanını Meclis’in seçmesini zorlaştırmıştı. Anayasa Mahkemesi o zaman statükocuların yanında yer almıştı. Ne zaman yer almadı ki?..

22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra AK Parti’nin 367 vekili yoktu. Hükûmet kuracak çoğunluğu vardı ama Cumhurbaşkanı seçemiyordu. MHP Meclis'e girmese Türkiye bir kez daha erken seçime gidecekti. CHP zaten girmiyordu. Bahçeli aday belirledi ve MHP Meclis’e girdi. Demokrasinin önünü açtı.

Çözüm süreci oldu. MHP buna karşıydı. Ama sokaklarda tek eylem yapmadı. Olması gerektiği gibi demokratik tepkisini gösterdi. 15 Temmuz’dan sonra ülkenin bekası için sistem değişikliğini Bahçeli ve ekibi onayladı. Yani demem o ki, Bahçeli istese bu sistemi çok defa tıkardı. Tek bir bakanlık, başka görev vb. bile istemediler. O yüzden Türkiye’de demokratik sistemi işletmek konusunda Sayın Bahçeli ve MHP önemli görevler üstlendiler.

Benim açımdan Cumhur İttifakı sürmeli. En kritik virajlar son 8 senede MHP ile birlikte aşıldı. Elbette belli konularda görüş ayrılıkları olabilir. Ama bu ittifakın sürmesine engel olmamalı.

Zaten hem sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli bu ittifak sürsün istiyorlar. Bahçeli CHP ile görüşmeleri de destekliyor. Dünkü açıklamasının şu kısmı da önemli:

Bahçeli’nin şu açıklaması da önemli:

MHPdiyor. Yani MHP ile ittifakı onaylamayanlar olduğunu söylüyor. Ömer Çelik ittifakın süreceğini söyledi. Dolayısıyla bir sorun yok. Erdoğan İspanya, İtalya gezisi sonrası uçakta gazetecilere bu konuyu da cevaplandıracaktır...

Diğer bir konu da Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP’ye yüklenilmesi. Elbette cinayet aydınlatılmalı. Zaten öyle de olacak. Gizli bir şey kalmaz burada. Bu cinayet üzerinden MHP ve Ülkücü Hareket'e saldırmak en hafif tabirle alçaklık!.. Bahçeli ne dedi bakalım:

1 Temmuz'da her şey ortaya çıkacak. Gizli bir şey kalmaz. Demirtaş ve PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti’ye laf etmeyenlerinülkücülere saldırması manidar. Kamuoyu gözünde MHP ve Ülkü Ocakları'nı itibarsız hâle getirmek niyetindeler. Ancak bu oyun tutmaz ve tutmayacaktır. MHP duruşu olan net bir partidir. Duruşu olmayan partilerin ne hâle geldiğini görüyoruz...