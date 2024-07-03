Nedir sizin bu Arap ve Suriyeli düşmanlığınız? 

Kayseri’de münferit bir olay yaşanıyor. Bir Suriyeli sapık 7 yaşındaki bir Suriyeli çocuğa cinsel istismarda bulunuyor. Kayseri halkı Türk bir yetişkinin, Türk bir çocuğa böyle bir istismarda bulunduğunu düşünüyor. Hâliyle ve haklı olarak halk o sapığa haddini bildirmek istiyor. Tamamen şahsi ve dünyanın her yerinde zaman zaman olan bir olay...

Sosyal medyada bir anda provokasyon başlıyor. Bütün Kayseri halkı sanki bütün Suriyelilere karşıymış gibi hava estiriliyor. Kayseri’de insanların ev ve arabalarını yağmalayan bazı şahıslar gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan şahısların 285’inin göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, cinsel taciz, dolandırıcılık gibi suçlardan adli kaydı bulunuyor. Nasıl bir provokasyon olduğunu varın siz anlayın!..

Sonra buradaki olayları bahane eden bazı Suriyeliler Türk bayrağını yakıyor. Suriye Geçici Hükûmeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkı, Kayseri’de yaşanan olayları bahane ederek Türk ve Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetti ve çağrılara uymamaya davet etti.

Bu arada,diyerek elindeki bıçakla Arap iş adamını tehdit eden kişi tutuklandı...

Bu ülkede maalesef ciddi bir Arap ve Müslüman düşmanlığı var. Başkasına ses etmezler ama Arap oldu mu, kışkırtıcılığı severler. Mülteciler ülkelerinde savaş olduğu için buraya geldiler, keyfîlikten değil. Siz mültecilere karşı olabilirsiniz ama ırkçılık yapamazsınız. Araplara düşmanlık edemezsiniz. Maalesef bu ülkeye turist olarak gelen Araplara bile düşmanlar. Yarın bir gün iktidara sizin partileriniz gelse bile mültecileri göndermek kolay değil. İsteyen gider ama istemeyeni gönderemezsiniz.Türk halkının çoğunluğu ırkçı değildir ama insanları provoke eden ırkçılar var. Onlara da hukuken gereken yapılıyor...

Suriyelilerin ve Arapların bu ülkeye çok katkısı var. Dünyanın her yerinde mülteciler suça pek bulaşmazlar. Rakamlar ortada. Bütün Arapları bal gibi düşman gösteriyorsunuz. Suriyeli ve Afganlar gitse bazı sektörlerde çalışacak adam bulamazsınız. İsteyen esnafa sorabilir. Arap turistler gelmese bazı esnaf iş yerlerini kapatır. Hatta bazı alışveriş merkezleri kapanır. İnanmayan sorabilir...

Neticede Araplara, mültecilere karşı olabilirsiniz. Bu size kimseyi tehdit hakkı vermez. Provokasyon hakkı vermez. 2012 yılından beri bu ülkede mülteci var. Halkın çoğunluğu karşı olsa, seçim sonuçları böyle olmazdı. Geçen seneki seçimleri muhalefet alırdı.

Provokatörlere hukuken gereğini yapan emniyet ve yargımızı da kutluyorum.